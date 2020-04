Naplno se tak může věnovat své pětiměsíční dceři. „Starám se nyní hlavně o rodinu, nebo jsem v práci. Živím se pokrýváním střech a máme toho teď s mými parťáky kolikrát až nad hlavu,“ nemůže si na nedostatek práce stěžovat Plhal.

Na fotbal si tak prý kolikrát ani nevzpomene. „Občas bych si zašel kopnout, asi jako každý fotbalista. Na druhou stranu mi ale nic nechybí, jsem doma s rodinou, nebo v práci. Pokud mi něco opravdu chybí, tak jsou to hlavně akce s fotbalem spojené a pak také návraty z utkání na hřištích soupeřů. To mi hodně chybí,“ směje se zkušený útočník Radešínky.

Většina sportovců se v průběhu vyhlášeného nouzového stavu udržuje v kondici individuálně. Ve spoustě případů to mnoha z nich paradoxně pomohlo ke zlepšení fyzičky. „Tak to nebude můj případ,“ ihned hlásí Plhal.

A pokračuje: „Sám běhat nechodím, vždyť i předtím jsem měl účast na trénincích asi tak dvě procenta. Nijak zvlášť se neudržuji, protože na to ani nemám čas, abych si šel sám zaběhat. Po celou dobu, co trvají současná nařízení, jsem tak nikde nebyl.“

K fotbalu se tudíž znovu vrátí až začne příprava na novou sezonu. Končit s aktivní kariérou prý ještě nehodlá. „Pokud budu mít na áčko, budu ještě nastupovat v 1. A třídě. Když ale budu vidět, že na to už nestačím, půjdu si kopnout jen za béčko do 4. třídy. Prostě se nijak nestresuji, určitě ještě budu kopat, bez toho by to nešlo, nějak ty cigarety ze sebe vyběhat musím,“ usmívá se Plhal.

V kontaktu se svými spoluhráči je i přes omezení neustále. „Určitě i klukům fotbal chybí, ale nejen on. Jde o celou partu, ale i akce, o kterých jsem už hovořil. Prostě tu nejde pouze o rozměr stránky sportovní, ale řekněme, že i té společenské,“ vysvětluje zkušený fotbalista.

Jedno pozitivum na současné situaci fotbalisté Radešínské Svratky mohou najít. Díky předčasně ukončené sezoně mají totiž zajištěnou příslušnost ke druhé nejvyšší krajské soutěži také pro nadcházející ročník. Po nepřesvědčivých podzimních výkonech a zisku pouhých jedenácti bodů by Radešínku na jaře čekaly tuhé záchranářské boje. „Koronavirus nám zachránil 1. A třídu, to je fakt. Bez posil by to pro nás na jaře nebylo úplně jednoduché, ale přesto věřím, že bychom se zachránili. Záleželo by na tom, jak bychom se scházeli,“ tvrdí Ivo Plhal.