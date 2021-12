Před začátkem sezony neměl krajský přebor Vysočiny většího favorita. Po jeho odehrané polovině jsou ale fotbalisté Pelhřimova až na čtvrtém místě. „Bylo to pro nás všechny zklamáním, ale hráči ze sebe odevzdali maximum,“ ocenil své již bývalé svěřence trenér Pavel Regásek, s nímž vedení FK Maraton minulý týden předčasně ukončilo spolupráci.

V předchozích dvou nedohraných sezonách mířil Pelhřimov jistým krokem za návratem do divize. Vinou covidu k tomu ovšem ani v jednom případě nedošlo.

Mohl tento fakt hráče dosavadního suveréna přeboru nějak poznamenat? „Samozřejmě, že to v hlavách hráčů být muselo. Trošku jsme také s realizačním týmem na prahu další sezony počítali, že bude těžší mančaft nahodit. Vždyť jsme za dva roky jen třikrát prohráli, to je svazující,“ sdělil Regásek.

Navíc ještě před sezonou tým přišel o oporu zadních řad, stopera Naniáše. „Budu se opakovat, vzhledem k jeho kvalitám i zkušenostem, šlo o klíčového muže, který byl v krátkodobém hledisku nenahraditelný. Na jeho místě naskočil teprve devatenáctiletý Adam Šimon, který určitě nezklamal. Ale ty zkušenosti musí nabrat,“ naznačil.

Start do sezony přesto neměli hráči Pelhřimova špatný, v prvních čtyřech kolech ztratili pouze za remízu v Náměšti. Pak ale přišly prohry 1:3 v Polné a doma 2:5 ve šlágru s Novou Vsí. Od té doby ztráty přibývaly. „Nedá se říci, že by nás nějaký zápas nalomil. V Polné nás domácí vyloženě vyškolili v produktivitě. Spíše se na nás začaly projevovat velké výpadky hráčů základní sestavy,“ krčil rameny.

Bývalý kouč Pelhřimova začal vypočítávat ztráty. „Hned na začátku se zranil druhý stoper Rejthar, poté pravý bek Skořepa a gólman Holický. Z obrany tak zůstalo jen torzo. V ofenzivě dlouho chyběl klíčový muž Benda. Když se konečně uzdravil, odešel Točík na studia a navrch se zranil náš dlouhodobě nejlepší střelec Mazáč.“

Ač se na to sedmatřicetiletý kouč nechtěl vymlouvat, s tolika absencemi by si poradil jen málokterý mančaft. „Na podzim jsme ani jednou nebyli kompletní. Při vší úctě k našim soupeřům, kdyby pět nebo šest hráčů vypadlo Speřicím či Nové Vsi, rozhodně by v tabulce nebyly tam, kde jsou,“ zdůraznil.

I přes všechny tyto lapálie ale Regásek svůj tým za podzimní výkony pochválil. „Na hráče jsem pyšný. Čtvrté místo je samozřejmě pro nás všechny zklamáním, chtěli jsme být výš. Kluci však na hřišti odevzdali maximum, v tomto směru jim nemohu nic vyčítat,“ potvrdil.

Navíc pro všechny soupeře Pelhřimova v soutěži byl jeho skalp velkou motivací. „To je pochopitelné. Pro každého našeho protivníka bylo, vzhledem k naší dominanci v předchozích letech, obrovskou motivací sebrat nám alespoň bod. Všichni jsme cítili, že každý tým je proti nám maximálně motivovaný. Pak se to sejde, rozpadá se kostra mančaftu, jednou či dvakrát se nepodaří udělat výsledek a do hlav hráčů se začnou vkrádat pochybnosti,“ všiml si.

Ještě na jednu důležitou skutečnost chtěl Regásek upozornit. „Zatímco my jsme celou tu dobu, co jsem byl u mužstva, nijak neposilovali, u našich protivníků to bylo jiné. Speřice přivedly Pavla Svobodu, možná nejlepšího útočníka v soutěži, nebo z divizního Humpolce obránce Řezáče. Nejen ony, ale i Nová Ves, mají v kádru spoustu hráčů, kteří prošli kluby ve vyšších soutěžích jako jsou Jihlava či Vrchovina,“ připomněl.

V jarní části letošní sezony by měl fotbalisty Pelhřimova trénovat velezkušený a úspěšný kouč Richard Zeman. Jak moc jeho předchůdce svému bývalému týmu věří v boji o postup? „Klukům naprosto věřím, ztráta osmi bodů na Speřice nic není. Pokud se uzdraví marodi, navíc věřím v impuls v podobě nového trenéra, má tým sílu na to, aby se o postup ještě letos porval. Ani jeden z týmů na čele tabulky totiž nebude stoprocentní,“ nastínil Regásek.