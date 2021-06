Poněkud netradiční model oproti ostatním účastníkům krajského přeboru Vysočiny zvolil trenér HFK Třebíč. Většina mančaftů od května trénuje a v červnu sehraje několik přípravných utkání.

Hráči Horáckého fotbalového klubu trénovali „jen“ do prvního červnového pátku, po němž si dali od fotbalu měsíční pauzu. „Opět se sejdeme na začátku července, hned po těch dvou svátečních dnech,“ přiblížil kouč HFK Radek Durda.

Ihned také vysvětlil, proč se svými ovečkami v současném období nesehrál žádný přípravný duel. „Rozhodli jsme se, že nyní nebudeme hrát. Po tak dlouhé době, kdy se nemohlo hrát ani trénovat, prostě nechceme, aby se okamžitě někdo zranil. Takové riziko by přitom bylo poměrně vysoké,“ nastínil.

Do letní přípravy se mu ze stávajícího kádru budou hlásit všichni hráči. Až na jednoho, asi. „O naši brankářskou dvojku Davida Tesaře měly už v zimě zájem Kouty. Pokud o něj budou mít zájem i nadále, nebudeme mu bránit. Chceme, aby mohl chytat a nemusel jen sedět na lavičce,“ prozradil sympatické gesto.

Jeho náhrada by se zřejmě rekrutovala z vlastních řad. „Šanci by dostal gólman z našeho dorostu, který by si tak aspoň pořádně osahal dospělý fotbal,“ potvrdil.

V kolonce posil jsou aktuálně dvě jména. „Měli bychom dotáhnout příchod Maška Hoška. Ten naposledy působil v divizní Velké Bíteši, je to ale odchovanec Třebíče, takže klub dobře zná,“ těšilo Durdu.

Okamžitě také dodal, na jaký post s Hoškem počítá. „Měla by to být rovnocenná náhrada za Ošmeru, který zamířil do Rakouska. Je to krajní záložník, navíc s divizními zkušenostmi, rozhodně by měl být cennou posilou,“ lebedil si.

Druhý novic v kádru se rekrutuje z nižší soutěže. „Také Petr Sedláček je naším bývalým hráčem. Už s námi trénoval, jednáme s Dukovany o jeho příchodu,“ popsal.

Více než s mateřským klubem však musel jednat se samotným hráčem. „Ve svých jednatřiceti už Petr váhal, zda na to má. Podle mě stoprocentně, jinak bych o něj ani zájem neměl, takže rozhodně nemusí mít strach. Navíc působil v 1. A třídě, což oproti krajskému přeboru není velký rozdíl,“ domníval se.

Vedle zmíněného dua pak ještě v Třebíči sáhli do vlastních řad. „Začala s námi trénovat pětice končících dorostenců, všichni se jevili velice dobře. Dva z nich by určitě mohli šlapat na paty klukům ze základní sestavy, už jen kvůli potřebné konkurenci jsem za všechny jen a jen rád,“ usmíval se Durda.