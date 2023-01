Proč jste se rozhodli pro změnu vizuální identity a jak se vám líbí?

V podstatě nám už nic jiného nezbývalo. Jsou to nové trendy, nové věci, co lidi zajímají. Bylo tak potřeba udělat další krok dopředu. Vizuální identita je z mé strany velmi povedená. Samozřejmě jsem byl v kontaktu s firmou, která nám logo tvořila, takže jsem byl pořád v obraze, jak se věci vyvíjejí. Kdybych teď řekl, že se mi nelíbí, tak by to bylo asi divné. (úsměv)

Superligový výběr nově nese název Jihlava Miners, jak jste k němu došli?

Nakonec jsme se rozhodli v užším kruhu pro tento název. Chtěli jsme být pořád provázáni s městem a jeho historií. Vzhledem k tomu, že je v Jihlavě spousta dalších sportovních organizací, které jsou již pojmenovány s podobnou logikou, tak jsme se chtěli trochu odlišit, proto nakonec Miners.

Po podzimu jste ve východní skupině Superligy malého fotbalu sice pátí, ale tabulka je našlapaná. Jak hodnotíte podzim?

S podzimem jsme vcelku spokojení. Pro nás je jediná kaňka domácí prohra s Blanenskem (5:6 - pozn. red.). K tomuto zápasu bylo řečeno dost, tak to nechci znovu rozebírat. Pro nás byly super body z Brna (výhra 3:2 na penalty), které se moc neočekávaly. Zápas v Ostravě byl naprosto vyrovnaný, tam jsme nakonec smolně prohráli o branku (3:4).

Na pátém místě máte shodně bodů jako čtvrtá Ostrava. Jak vidíte vaši šanci na play-off?

Je pořád dostatečně velká. Se všemi soupeři, co jsme hráli, to byla velmi vyrovnaná utkání. Obecně je ve východní skupině situace strašně složitá. Se vším respektem k Pardubicím, které jsou trochu odskočené, ostatních pět týmů se rve o čtyři místa. Získávat body je strašně těžké.

Na jaře máte tři těžké soupeře, ale s Brnem i Olomoucí hrajete doma, bude to hrát roli?

Určitě je pro nás domácí prostředí výhoda, ale venku jsme odehráli taky velmi dobré zápasy. Jak jsem již zmínil, není lehkých utkání v naší skupině. Musí vše klapnout, aby byly tři body. Záleží, jak se kdo sejde, nemoci, zranění, vše má svůj vliv.

Co musíte v porovnání s podzimem zlepšit a v čem hodláte pokračovat?

Vždy by se dalo něco zlepšit. Za mě se třeba zase vrátila chuť a nastavení hráčů do zápasů, kde je vidět, že kluci chtějí vyhrát a ne si jen zahrát. Od toho se vše odráží. Jediné, co byl možná trochu problém, je koncovka v důležitých okamžicích duelů. Jak v Ostravě, tak s Olomoucí jsme si vypracovali šance, abychom měli tři body, ale nakonec byl soupeř úspěšnější. Když už jsme zápas prohráli, tak vždy o branku, což nás trošku sráží. Tady se láme chleba.

Jednoznačně nejproduktivnějším hráčem týmu se s osmnácti body stal Jiří Míča. Jak moc je pro vás důležitý?

Jirka je pro nás velmi důležitý článek týmu. Hlavně jeho přístup je ukázkový, jeho chuť a zájem jsou vynikající, což se projevilo i nominací na repre kemp. Na své pozici patří mezi top hráče Superligy.

V jihlavském mužstvu se objevují nová či staronová jména, některá naopak chybí. Procházíte generační obměnou?

Tým se hodně obměnil. V podstatě jsme navázali na konec minulé sezony, kdy jsme věděli, že už nemáme šanci postoupit, tak jsme zapojili nové kluky. Někteří avizovali, že už moc hrát nechtějí, což jsem respektoval. S novou situací jsme si museli poradit. Myslím, že vše si sedlo dobře, hlavně sestava se nám oproti minulým rokům víc ustálila a je to vidět.

Počítáte pro jaro s dalšími novými tvářemi?

Zatím to nevypadá, ale třeba někdo překvapí. Byl bych rád, kdyby se dal dohromady Ríša Svoboda, který nám chyběl ve velkém množství utkání. Bohužel zdravotní trable a nemoci se na podzimu negativně podepsaly.

S čím budete po sezoně spokojený?

Základní cíl je postoupit ze skupiny. S tím budeme pro začátek spokojeni. Pak už bude vše otevřené. Pokud se nám podaří postoupit, chceme jít co nejvýš, ale to nebudeme sami. (úsměv)