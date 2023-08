Trošku jako závan časů dávno minulých. Je to už řada sezon, kdy byl nováček elitní krajské fotbalové soutěže na Vysočině okamžitě pasován do role jednoho z největších favoritů. V právě začínajícím ročníku by tuto roli měla plnit Fotbalová škola Třebíč. „Do postupu nás ale nikdo netlačí,“ odmítal vytvářet na mužstvo přílišný tlak trenér Fošky Tomáš Franěk.

V sezoně 2004/2005 byli v podobné roli fotbalisté Velkého Meziříčí. A zvládli ji. Jako nováček krajského přeboru v něm okamžitě triumfovali a již osmnáct let se tak ve městě pod dálničním mostem nepřetržitě hrají republikové soutěže.

Pokud by se totéž povedlo i Fotbalové škole Třebíč, završila by postupový hattrick. „Kdyby se nám něco podobného povedlo, byla by to samozřejmě nádhera. Výhledový cíl to je. Ale že bychom do sezony šli s tím, že postoupit do divize okamžitě musíme, nebo nás do toho někdo tlačil, to tak rozhodně není,“ zdůraznil Franěk.

S jakými cíli tedy klub z druhého největšího města v kraji do sezony vstupuje? „Konkrétní umístění jsme neřešili. Rozhodně bychom neradi hráli o záchranu, kdyby se nám třeba náhodou nedařilo,“ předestřel lodivod nováčka.

Nad tím, kdo by tedy měl patřit mezi největší favority začínající sezony, v Třebíči příliš nepřemýšleli. „Loni jsme se v krajském poháru utkali s Novou Vsí, která hraje ve vyšších patrech tabulky. Z divize spadla Bystřice, ta může třeba pomýšlet na návrat. Ale přiznám se, že moc nedokážu odhadnout sílu a ambice jednotlivých týmů. Příliš jsem nad tím nepřemýšlel,“ potvrdil.

Řada hráčů nováčka už ovšem zkušenosti s elitní krajskou soutěží má. „Předloňský ročník, kdy se jednalo o spojení obou třebíčských klubů, jsme HFK pro jejich záchranářské boje půjčili pět nebo šest hráčů. Ti už tak zkušenosti s vyšší soutěží mají. Všichni ale dobře víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Mezi I. A třídou a přeborem je rozdíl minimálně jedné třídy,“ dobře si uvědomoval.

Během letní přestávky ale v Třebíči rozhodně nezaháleli. Jediným odchodem je konec Yurie Brovchenka v týmu. Kolonka příchodů je ovšem daleko bohatší.

Z Jihlavy se do klubu vrátila hned trojice fotbalistů. „Pavel Mikuška, Šimon Dvořák a Tomáš Bulička jsou našimi odchovanci. Z Rakouska se pak vrátil Ondra Jeřábek,“ popisoval Franěk.

Ale tím výčet posil zdaleka neskončil. „Ze Zbrojovky Brno dorazili Radek Adamec a Radek Klepárník. Ti nejsou našimi odchovanci, ale mají vazbu na našeho trenéra Jaroslava Boráka. A z dorostu jsme vytáhli Ondru Fialu a Matěje Brabce. Ten si ale bohužel přetrhl křížový vaz a čeká na operaci,“ mrzelo jej.

Řádně posílený kádr zahájí působení mezi krajskou elitu dvěma atraktivními derby. V neděli od 14.00 se představí na půdě rezervy Velkého Meziříčí. O týden později pak před vlastními fanoušky Foška vyzve Okříšky.

Atraktivnější duely už na nováčka letos rozhodně nečekají. „Hned na úvod dvě derby, co více si přát. Oba soupeře dobře známe. Okříšky byly naším pravidelným soupeřem v přípravných duelech posledních let. Na rezervu Velkého Meziříčí jsme se pro změnu byli podívat na poslední zápas loňského ročníku, kdy doma přivítali Žirovnici. Ale přes léto se u obou týmů mohlo ledacos změnit,“ přemítal Franěk.