Jeho ovečky šly ve šlágru kola na půdě čtvrté Kamenice do vedení už po deseti minutách hry, když si domácí celek vstřelil vlastní branku. Kamenice vyrovnala deset minut před poločasovou pauzou, o osudu zápasu rozhodla trefa hostujícího ostrostřelce Tomáše Hobzy. „Podle počtu brankových příležitostí asi šlo o zaslouženou výhru,“ připustil Borák.

Současně ale dodal, že to byl pro jeho tým těžký duel. „Byl určitě náročný, ale jiným způsobem než ty předchozí. Kamenice totiž nehrála tak, jako jiné týmy, které se soustředily jen a jen na defenzivu a my hráli do plných,“ přiznal.

K vidění tak byla více než solidní podívaná. „Kamenice byla zatím nejfotbalovějším týmem, na nějž jsme na jaře narazili. A to jak v útočné, tak i obranné fázi, hráli skutečně moc dobře. Hrálo se dynamické utkání se šancemi na obou stranách,“ komentoval lodivod Fošky.

Díky zisku tří bodů je Fotbalová škola dál o skóre první před druhými Okříškami. „Na jednu stranu bylo fajn, že se nám do cesty konečně postavil protivník, který si to s námi rozdal na férovku. Neznamenalo to však, že by takový zápas pro nás byl jednodušší. Jde hlavně o diváky, zápasy jako ten v Kamenici jsou atraktivnější, hráči se lépe rozběhají, ale výrazně snazší pro nás nejsou,“ připomněl.

Pokud jde o celkový triumf v přeboru, a s ním spojený postup do moravskoslezské divize, hovoří v Třebíči stále stejně. „Na body se nedíváme. My věříme, že když půjdeme dál v rámci našich herních principů a procesů, tedy, že budeme naše soupeře přehrávat, výsledky přijdou,“ sdělil Borák.

A pokračoval: „Je jasné, že se to někdy nepovede, třeba v Bystřici jsme před pár týdny dva body ztratili. Ale zase jsme dostali lekci a kluci získali neocenitelné zkušenosti. Bylo to utkání, které nás opět posunulo, v tom jsme tu všichni zajedno.“

Tabulku přeboru ale ve druhém největším krajském městě samozřejmě sledují. „My si uvědomujeme, jak na tom jsme, nejsme naivní. Každého zajímají výsledky, to je podstata sportu. Nejsme hlupáci, abychom chtěli hrát jen hezký fotbal bez odpovídajících výsledků,“ pousmál se.

Výkonnostní cíl si v Třebíči stanovili sami hráči. „Chlapci si jasně řekli, že chtějí krajský přebor vyhrát. My v realizačním týmu se jim snažíme poskytovat co nejlepší servis, aby na tento cíl dosáhli. Nejsou tu ovšem žádné tlaky, že musíme. Hráči si to nastavili, my jim pomáháme. Je krásné, že jsme na prvním místě, navíc s tak fantastickým skóre, ale to je zatím vše,“ dodal Borák.