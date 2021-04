Není to tak dlouho, co jsme psali o tom, jak fotbalový klub v Rapoticích v posledních dvou dekádách neustále pendluje na značných výkonnostních výkyvech. A důležitou roli při této skutečnosti sehrává práce s mládeží.

To ostatně potvrdil také člen výkonného výboru FC Rapotice, který má mládež v klubu na starost. „Ono je to ve všech klubech prakticky stejné. Urodí se silné ročníky, které tým táhnou, ale pokud je nedoplňují další hráči, přijde po čase logický pokles,“ popisoval Aleš Kolařík.

Současně přiznává, že v posledních letech se to jeho klubu ne zcela dařilo. „V našem kraji v tomhle směru obdivuji Novou Ves, ta je pro mě doslova přírodním úkazem. Je unikum, aby taková obec vyprodukovala tolik fotbalistů a hrála dokonce krajský přebor prakticky jen se svými hráč. Třeba nám se to nedaří,“ vysekl poklonu klubu ze Žďárska.

Právě Kolařík vede v Rapoticích žákovské družstvo, které slibuje, že by tomu za pár let v klubu nemuselo být zle. Mladší i starší žáci nadto působí v krajských soutěžích. „Za nějakých pět nebo šest let by nám do mužů mohlo dorazit poměrně dost talentovaných fotbalistů. Našlápnuto máme, ale nerad bych to zakřikl,“ usmál se Kolařík.

Hned také dodává proč. „Už jednou jsem totiž podobné pocity zažil. Před pár lety jsme tu měli partu kluků, co vypadala hodně solidně. Jenže postupně se nám skoro všichni rozprchli, protože jsme jim tehdy nebyli schopni zajistit dorostenecký tým u nás v Rapoticích,“ mrzelo jej.

Ani tehdejší spojený dorostenecký tým v Oslavanech nepomohl. „Ty jsou od nás jedenáct kilometrů, což není málo. Někteří hráči tak dál už nepokračovali, nebo si je stáhly jiné oddíly. Proto jsem raději opatrný, navíc k tomu ta současná nejistota,“ připomněl.

Za poslední rok a půl toho totiž mladí fotbalisté mnoho nenakopali. „Já chci věřit spíše v pozitivní efekt, že bude fotbal mladým chybět. Proto se snažím být s hráči neustále v kontaktu,“ přiznal.

A jak své ovečky v současné době motivoval ke sportování? „I když vím, že i toho on-line prostoru už asi mají plné zuby, posílal jsem jim různá videa, podle nichž mohli cvičit a posilovat,“ dodal Kolařík.