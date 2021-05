Ten „vyhnal“ své hráče kolektivně trénovat už před více než dvěma týdny. „Dlouho jsme se neviděli, proto jsem chtěl, abychom se už sešli,“ sdělil zkušený kouč.

Toho potěšilo, že hráči trénují s chutí. „Kluci se těšili, navíc je dobře, že už se může na přírodní trávu. Všechno se snažíme dělat zábavnou formou, žádné velké běhání, protože po tak dlouhé době se musí začít pozvolna,“ připomněl.

Na prvních trénincích dobře pozoroval rozdíly ve fyzičce mezi členy kádru. „Bylo znát, zda někdo během pauzy poctivě trénoval, nebo naopak nic nedělal. Bude trvat, než se do toho všichni dostanou,“ uvědomoval si.

Jedno jméno ale postrádal „Tomáš Vrbka staví dům a ještě s námi ani jednou nebyl. Nevím, zda a kdy se k nám připojí,“ sdělil.

V dohrání letošní sezony Simandl už příliš nevěří. „Byl bych za to rád, ale bude to jen velmi obtížné. Pokud se však nezačne, bude těžké dávat v létě tým znovu dohromady,“ domníval se.

Tím také patrně padne možnost, aby Želetava, která na vedoucí rezervu Nového Města ztrácí pět bodů, ještě lídra tabulky prohnala. „Určitě jsme jim chtěli cestu za postupem ještě znepříjemnit. Samozřejmě si uvědomuji, pokud by se hrála jen čtyři kola, že by to bylo asi hodně složité,“ vysvětlil Simandl a ještě dodal. „Tento cíl jsme si vytkli už na podzim. Chtěli jsme Vrchovinu pozlobit a co nejvíce jí v boji o postup do přeboru zatopit.“