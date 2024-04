To je pořádná motivace pro ambiciózní celek z Pelhřimovska. „Fotbalovou školu Třebíč jsem na jaře jednou viděl. Za mě je to stále tým, který má kvalitní hráče, kvalitní trenéry, dobrý způsob hry. Je velkým favoritem a určitě by si zasloužila postup,“ vysekl poklonu sobotnímu soupeři kouč Kamenice Zbyněk Jaroš.

A na konto celku z druhého největšího města v kraji ještě dodal: „Pokračují v tom, na co jsou zvyklí. Během zimní přestávky změnili něco jen minimálně. Jinak je to od nich pořád stejné, jsou pro mě favoritem.“

I přes některé jarní bodové ztráty fotbalisté Kamenice drží krok s nejlepšími

Pro fotbalisty Slovanu půjde dnes už o šestý jarní duel, který opět odehrají před vlastními fanoušky. A právě v domácím prostředí sehrají také všechny zápasy proti elitní trojce soutěže.

V nich se ukáže, kam až mohou ambice Kamenice sahat. „Beru to tak, že zápasy proti Třebíči, Okříškám i Chotěboři pro nás budou rozhodující. Na podzim jsme je měli venku, teď máme všechny doma. Pokud hned ten sobotní proti Třebíči nezvládneme, bude boj o postup asi už jen mezi těmi třemi,“ dodal Jaroš.

V tabulce třetí Chotěboř minule ztratila dva body na hřišti Nové Vsi. Nahradit tuto ztrátu bude moci v domácím prostředí, kde dnes od půl páté přivítá o záchranu bojující Bystřici nad Pernštejnem.

Až v neděli vyběhne ke svému zápasu 21. kola poslední tým z elitního kvarteta. Fotbalisté Okříšek budou proti Žirovnici jasným favoritem.

Fotbalisté Vrchoviny věří, že je kanonáda nakopne k opakování podzimních výkonů

Jenže Slavoj už několikrát prokázal, že umí překvapit. „Okříšky patří do elitní trojky, ale my chceme v každém utkání bodovat. Po důležité výhře nad Rapoticemi tam pojedeme s čistou hlavou, můžeme jen překvapit,“ naznačil kormidelník Žirovnice Ján Kubík.

Navíc bude mít k dispozici silnější kádr. „Vrátí se nám vykartovaní hráči, budeme silnější. Chceme zahrát dobrý fotbal, bojovat o každý metr, abychom nezklamali naše fanoušky,“ poznamenal Kubík.

Další dva nedělní duely mají vyloženě záchranářský podtext. Případnou výhrou ve Velkém Meziříčí by Nová Ves zřejmě už definitivně vybředla ze sestupových vod. Veledůležitý zápas pak sehrají rezerva Žďáru nad Sázavou a na jaře se trápící Ledeč nad Sázavou.

KP VYSOČINY - 21. KOLO

SOBOTA: Pacov – Rapotice (15.00), Kamenice nad Lipou – Fotbalová škola Třebíč, Nové Město B – Sapeli Polná, Chotěboř – Bystřice nad Pernštejnem (vše 16.30).

NEDĚLE: Velké Meziříčí B – Nová Ves (14.00), Žďár B – Ledeč nad Sázavou, Okříšky – Žirovnice (oba 16.30).