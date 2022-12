Cesta obou ukrajinských fotbalistů do Rapotic na Třebíčsku nebyla zrovna tradiční. „Že jsme v Rapoticích je v podstatě náhoda,“ prozrazuje šestadvacetiletý Vasil Adamenko. „Našli jsme si inzerát, který podal gólman Rapotic Tomáš Laš. My jsme ani původně moc nevěděli, kam pojedeme. Chtěli jsme jet pracovat do Česka a sháněli jsme různé možnosti.“

Vzhledem k jejich druholigovému angažmá v FC Nikopol byla fotbalová volba logická. A vyplatilo se i Rapoticím. „Vloni jsme při první sezoně hráli v 1. A třídě. Tu jsme vyhráli a oslavili do přeboru. Fotbalově je to tady dobré,“ pochvaluje si Adamenko, původní profesí zdravotní bratr.

Na hřišti se ale s nějakými rukavičkami v soubojích s ním nesetkáte. Na podzim odehrál v krajském přeboru Vysočiny dvanáct set jednu minutu. Během té doby inkasoval osm žlutých a jednu červenou kartu.

Adamenko i Liusik žijí v Česku sami. „Jsme svobodní. Rodiny máme na Ukrajině,“ vysvětluje Adamenko, který je velkým fanouškem Manchesteru United.

Zdroj: FC RapoticeTento klub mu v posledním období ale moc radosti nedělá. „Posledních osm let vůbec,“ směje se Adamenko. „Také odchod Ronalda je podle mého špatné rozhodnutí,“ dodává už vážněji.

Probíhající světový šampionát v Kataru ale nijak nehltá. „Zatím sleduji jen výsledky,“ netají. „Vím, že úvodní zápasy prohrály Argentina i Německo. Tím, že na mistrovství nehrají Ukrajina ani Česko, ani nikomu moc nefandím.“

Nemá tak ani vysloveného favorita na titul. „Vůbec jsem nad tím ani moc nepřemýšlel,“ usmívá se Adamenkou. Spíš bych to přál hráčům. Aby se dočkali titulu třeba Ronaldo nebo Messi. Finále Portugalsko - Argentina by bylo pěkné. Určitě by to bylo zajímavé střetnutí.“