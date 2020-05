Jaké máte pocity po utkání, ve kterém jste sice vy sám skóroval, ale k bodů to nevedlo?

Je to naše hloupost, že jsme si alespoň jeden bod neodvezli. Fotbal je ale hra o chybách, a my jsme udělali obrovskou hrubku před druhým gólem, za kterou jsme zaplatili.

Jak byste zhodnotil průběh utkání?

Dukla byla sice na míči lepší, ale i my jsme měli šance. Měli jsme to utkání dovést do remízy.

Chléb se zřejmě lámal krátce po vašem vyrovnání, kdy měl Smejkal velkou příležitost, kterou neproměnil. Souhlasíte?

To byla stoprocentní šance. Gólman tam jenom stál a Tomáš mu trefil nohy. Velká škoda, mohli jsme jít do vedení 2:1… Ale přesně o tom to bylo. My jsme své příležitosti neproměnili, zatímco Dukla ano.

A jak popíšete svůj předchozí gól?

Bylo to ve skrumáži po rohu. Někdo (Vojtěch Křišťál – pozn. aut.) tam vrátil míč před branku, já jsem vyplul na zadní tyč a hlavou podél gólmana to tam uklidil.

Do utkání jste vstoupili opticky pasivně a brzy inkasovali. Jaké jste měli taktické plány před utkáním?

Chtěli jsme hrát jeden na jednoho, nalézt na ně, běhat s nimi. Celkem se nám to snad i dařilo, ale kýžený efekt to nepřineslo.

Na Julisce to sice bývá poměrně obvyklé, ale přesto: Jak se vám hrálo před prázdným hledištěm?

Diváci pochopitelně chyběli, to je jasný. Ale v zápase jste pohlceni vývojem, takže se soustředíte na hru.

Předpokládám, že porážka od Dukly ještě znásobí vaši motivaci pro páteční duel s Varnsdorfem?

Hrajeme doma, takže budeme chtít zápas zvládnout a opět na svém hřišti vyhrát.