Nově vznikající jihlavský výběr má za sebou první týden přípravy. Trenér Křeček byl s prací svých svěřenců spokojený. „Po úvodních dnech přípravy mám z týmu veskrze pozitivní pocity,“ uvedl na klubovém webu nový trenér.

Zároveň ho těší, že se noví hráči jeví dobře. „Všichni ukazují, že ani v jednom případě to nebylo šlápnutí vedle. Rozhodně nyní vytváří zajímavou konkurenci stávajícím hráčům. Zásadní jsou samozřejmě zápasy a já se těším, až je uvidím v sobotním utkání,“ doplnil.

A právě dnes se od 17 hodin utkají s nováčkem nejvyšší soutěže Pardubicemi. Utkání bude hostit Hlinsko, které oslavuje výročí čtyřiceti let od pohárového vítězství nad Baníkem Ostrava . „Určitě dáme prostor všem hráčům. Nevylučuji však, že s ohledem na drobné zdravotní problémy budeme některé šetřit a nebudeme mít k dispozici dvě jedenáctky,“ vysvětlil kouč FC Vysočina.

Na duel se už těší. „Bude to první herní test. Uvidíme, jak na tom hráči jsou. Trénink je důležitý, ale zápas je to hlavní. Navíc po něm chceme poprvé zasahovat do kádru,“ prozradil Křeček.

Přípravné zápasy

1. 8. Pardubice (17.00, Hlinsko)

8. 8. Zbrojovka Brno (11.00, V)

18. 8. Č. Budějovice (čas v jednání, V)

V - hraje se u soupeře

Pardubice zná dobře, jelikož už proti nim, jako trenér Ústí nad Labem, několikrát stál. „Mají jasně daný styl. Dostávají málo gólů, dobře brání. A mají i šikovné hráče dopředu,“ vyzdvihl trenér silné stránky soupeře, který ovšem ve svém prvním přípravném utkání roli favorita proti Chrudimi nepotvrdil. Pardubice derby prohrály 2:3.

Křečka ale tato statistika nechává klidným. „Já se stejně budu soustředit na své hráče. Ať si Pardubice hrají jak chtějí,“ má jasno Aleš Křeček.

Od svěřenců bude požadovat stoprocentní výkon. „Hráčům vždy zdůrazňuji, že do každého zápasu musí jít s jednoznačnou touhou zvítězit. V sobotu mne určitě bude zajímat i výkon jednotlivých fotbalistů,“ tvrdí trenér druholigového celku. „O vytváření motivace nemůže být ani řeč, tu musí mít hráči sami. Navíc když hrají proti prvoligovému soupeři,“ dodává.

Vysočina má z posledních čtyř střetnutí s Pardubicemi zápornou bilanci. Vyhrála jen jednou (3:2), jedenkrát z toho byla remíza (2:2), dvakrát slavili „perníkáři“ (2:0 a 2:1).

V rámci oslav si v Hlinsku zahraje i divizní Havlíčkův Brod. Ten obstará s domácím celkem od 14.30 předzápas výše zmiňovanému šlágru.