Aleš Křeček byl v posledních dnech jako na trní. „Na každou novou výzvu se těším. Už jsem nějaký ten týden doma, svrbí mě ruce a nohy. A jsem rád, že po dlouhé době budu zase trochu doma,“ komentuje rodák z Třebíče.

Od roku dva tisíce osm prošel několika kluby, i českými špičkovými celky jako třeba Slavií nebo Baníkem Ostrava, vedl například i týmy na Slovensku nebo mládežnické reprezentační celky. Naposledy stál na lavičce Ústí nad Labem.

Nicméně jeho další kroky vedly zpět na Vysočinu a nově povede druholigovou Jihlavu. Poprvé se s hráči uvidí dnes odpoledne.

Má už vymyšlenou úvodní řeč, a co hráčům poví? „Mám jasno, co jim řeknu, ale v bodech to sepsaném nemám. Já hodně vycházím z nějakého citu a intuice. Mluvím podle toho, jak kabinu vnímám,“ uvedl trenér.

A trochu nastínil, co si hráči vyslechnou. „Určitě jim povím o mé filozofii, jak bychom se měli prezentovat. Ale není to jen o jednom dni, který bude samozřejmě hlavně seznamovací. Tyhle věci budeme řešit i v dalším průběhu přípravy i sezony. Rozhodně to nebude tak, že bych je hned na začátku zahltil všemi informacemi,“ dodává Křeček.

Sám ovšem ještě v sobotu nevěděl, kdo všechno se mu bude na prvním tréninku hlásit. „Skoro každou hodinu se to mění,“ tvrdil trenér, který by prý měl mít k dispozici asi pětadvacet hráčů. „Uvidíme v pondělí ve dvě hodiny, kdo všechno na tréninku bude. Jde o to, že někteří hráči dostali od klubu svolení, aby si hledali angažmá. Někteří mohou mít nabídky, a některé nové hráče chceme na zkoušku ještě přivést. Komunikujeme s jejich agenty a kluby. A shodou okolností je jeden z nich i v karanténě,“ dodal Aleš Křeček.