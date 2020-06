Jihlavští trenéři nemohli v utkání počítat s vykartovaným Lukášem Vaculíkem, zároveň provedli v základní jedenáctce další tři změny. A zpočátku se zdálo, že s nominací hráčů do utkání šlápli hodně mimo. Za necelých patnáct minut totiž na ukazateli skóre svítilo až neuvěřitelných 3:0 pro Chrudim.

Domácí dál tvrdili hru, a Vašulín nebyl daleko k dokonání osobního hattricku.

Až po půl hodině hry se hosté nadechli a začali více útočit. Po akci Smejkala procedil míč do sítě Koubek, vzápětí mohl vrátit Vysočinu do hry Fortelný. Své sólo na brankáře ale zpackal. Až pět minut před koncem poločasu se trefil v poslední době dobře hrající Mikuš a vše bylo do druhé části otevřené.

Jestliže hosté plánovali po pauze dokonat obrat, už po sedmi minutách hry si svoji úlohu znovu ztížili. Vašulín dostal hodně času se ve vápně otočit s míčem – 4:2.

Zdánlivě rozhodnuté utkání ještě zdramatizoval Lukáš Zoubele a odstartoval vytrvalou snahu Vysočiny alespoň o vyrovnání.

Jenže další dvě velké šance na vyrovnání Zoubele nevyužil, čtvrt hodiny před koncem Lacko z malého vápna překopl soupeřovu svatyni, minutu před koncem hrací doby trefil Šimko břevno…

I když hráči Vysočiny bojovali až do závěrečného hvizdu, ztrátu ze zpackaného úvodu utkání už dohnat nedokázali.

CHRUDIM - JIHLAVA 4:3

Góly: 5. (PK), 14. a 52. Vašulín, 15. Rybička - 35. Koubek, 40. Mikuš, 53. Zoubele. Rozhodčí: Hanousek – Bureš, Mojžíš. ŽK: Trávníček, Fofana, Mužík, Sulík - Shudeiwa, Lacko, Veselý, Javůrek. Poločas: 3:2.

Chrudim: Zíma – Řezníček, Fofana, Vencl, Trávníček (74. Krčál) – Janoušek, Sixta (62. Mužík) – Kesner (90.+2 Krištof), Rybička (74. Sulík), Dostálek (62. Nikodem) – Vašulín.

Jihlava: Veselý - Novotný, Diouf (46. Šimko), Pojezný, Javůrek – Lacko, Fortelný (38. Shudeiwa) – Mikuš (71. Arroyo), Zoubele, Smejkal (71. Rezek) – Koubek (63. Klobása).