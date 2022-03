Jihlavané sehráli během zimy osm přípravných utkání. Připsali si v nich stejný počet vítězství i porážek. „Příprava byla dlouhá. Měli jsme devět týdnů na to, abychom se důkladně nachystali,“ ohlíží se za uplynulým obdobím trenér Vysočiny Jan Kameník. „Až na drobné výjimky se nám podařilo realizovat vše, co jsme si naplánovali. S přípravou je tedy z naší strany spokojenost. Přesný obraz kvality přípravy ale přijde až v mistrovských zápasech.“

ODEHRANÉ ZÁPASY

Velké Meziříčí 1:2

Mladá Boleslav 1:4

Živanice 2:1

Vlašim 2:5

Chrudim 3:3

Slovácko B 5:0

NK Rogaška 5:2

Triglav Krajn 3:2

Vysočinu opustili v zimě Karel Pojezný, který přestoupil do Baníku Ostrava a jaro tráví na hostování v Pardubicích. Zpět na Slovensko zamířil i další obránce, Róbert Štefánek.

Nahradit je mají dva zkušení hráči. Do defenzivních řad přišel levonohý Matyáš Písačka, do středu pole potom Tunisan Tijani Belaid. „Je to velké posílení týmu,“ věří bývalému hráči například Interu Milán, Unionu Berlín a Slavie Praha sportovní manažer klubu Lukáš Vaculík.

„To, jestli budou členy základní sestavy, se ještě uvidí,“ nechce roli obou nováčků dopředu prozrazovat Kameník. „Ještě si necháváme na definitivní rozhodnutí nějaký prostor, i když už některé věci naplánovány máme. Se ztrátou Karla jsme prostě nuceni se nějak vypořádat. Jestli máme za něj kvalitní náhradu se ukáže během prvních utkání.“

Soustředění splnilo svůj účel. Zrcadlo nám ale nastaví až soutěž, tuší Kameník

Jihlavané vstupují do jarní části dvojicí těžkých zápasů na Dukle a s Brnem doma. Poté budou dohrávat na podzim odložené utkání s Ústím nad Labem.

Co od jara očekává trenér Kameník? „Cílů je víc. Určitě budeme chtít navázat na dobré věci, které jsme předváděli už na podzim a posunout tak tým ještě o něco dál. Především budeme chtít podávat stabilněji kvalitní výkony, abychom jimi přilákali lidi na stadion, což je v této nelehké době hodně těžký úkol,“ vysvětluje jihlavský stratég. „Budeme se chtít posunout i bodově. Jestliže jsme na podzim udělali dvacet bodů, v jarní části nemůžeme mít jiný cíl, než jich získat víc. Byť to samozřejmě bude těžší, protože jarní boje jsou specifické. V neposlední řadě představíme i další naše odchovance z regionální akademie. Aby mládež viděla, že dveře do áčka jsou otevřené.“