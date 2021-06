Naposledy jsme spolu hovořili zhruba před měsícem po utkání Jihlava - Žižkov. Tušil jste už tehdy, že se vrátíte do Vysočiny? Případně, jak se zrodil poté váš přestup zpět?

To se tak někdy stane. Člověk něco míní, ale život to změní. Na Žižkově nastala taková složitější situace s majitelem, finančně to asi také nebude zajímavé. Skončil tam například i Jarda Diviš, s deseti góly nejlepší střelec týmu. V tom se mi ozval Lukáš Vaculík, jestli bych náhodou neměl zájem. Byl jsem tím velmi potěšen. Jsem tady v Jihlavě už jako doma, takže za tu nabídku jsem byl rád.

Přicházíte nahradit v ofenzivě Stanislava Klobásu? To určitě nebude jednoduché.

Já to takhle neberu. My jsme toho se Standou odehráli hodně spolu. Myslím, že jsme si i dokázali vyhovět. Měl tady dobré sezony, ale to snad já také. Akorát jsem si vzal jeho číslo. (smích)

Vracíte se do týmu, který je zcela jiný, než když jste z něj odcházel. Výrazně omládl. Těšíte se na vzájemnou spolupráci?

Tak máme tady pár zkušenějších spoluhráčů, Laciho, Vejmyho (Matúš Lacko, Lukáš Vejmola - pozn. aut.)… Ale máte pravdu, ten tým je jinak hodně mladý. Zároveň však také hodně talentovaný. Jak mi to nastínil právě Lukáš Vaculík, jde především o rozvoj jejich talentu. Myslím si, že to je dobrý způsob směřování klubu. Vychovávat hráče pro Slavii, Spartu… Souhlasil jsem, že v tomto směru pomohu.

Na nějaké prognózy je jistě ještě čas, ale přesto se zeptám. Může takto mladý tým úspěšně konkurovat v soutěži, do které spadly tři prvoligové týmy a postoupilo například silné béčko Sparty?

Soutěž bude opravdu velmi těžká. Ale myslím si, že když dáme tým do kupy, že můžeme hrát i tak někde nahoře.

Poslední rok a půl prožíval i fotbal kvůli covidu těžké období. Věříte, že nadcházející sezona už bude v tomto směru klidnější?

Doufám, že ano. Všichni už ví, jak se mají chovat. Jsou nastavená i pravidla, která se všeobecně dodržují. První i druhá liga se letos dohrály, takže věřím, že také příští ročník proběhne v klidu.

ZMĚNY V TÝMU

Kromě avizovaného odchodu Stanislava Klobásy už nebudou na Vysočině pokračovat ani sparťanští hosté Vojtěch Patrák a Daniel Horák. Odešli i Lukáš Červ (hostování ze Slavie v Pardubicích?), Lumír Číž (Baník Ostrava) a Samuel Želazný (USA).

Hostování v přestup do Jihlavy by se mělo změnit u Patrika Selnara (z Plzně) a Jaroslava Peřiny (z Jablonce).

Z Plzně by měl přijít na hostování útočník Tomáš Kepl, pokračovat bude i hostování Tomáše Vlčka ze Slavie. Na testech je v Jihlavě Francouz Jalen Segour, s týmem se začali připravovat i odchovanci Tomáš Franěk a Lukáš Fila.