Pátý domácí neúspěch si na Vysočině nechtějí připustit. Jenže na druhé straně bude stát neoblíbený protivník.

Zatímco ve středu ve Vlašimi Jihlava hrála s celkem, se kterým pravidelně boduje, proti Varnsdorfu se jí naopak příliš nedaří.

Poslední výhru si připsala pátého dubna 2019 (3:1), v minulé sezoně oba vzájemné zápasy prohrála (shodně 1:2).

Rovněž celková bilance zápasů je pro Vysočinu vysoce pasivní. Naštěstí předchozí nezdary pamatuje menší část jihlavského kádru. A mládí v týmu si s nějakou historií hlavu neláme: „Uděláme všechno pro první domácí výhru, abychom nevyhrávali jenom venku,“ slibuje obránce Vojtěch Křišťál.

Severočeši vstoupili do sezony jako remízový král. V prvních pěti kolech hráli čtyřikrát nerozhodně. Spolu s výhrou nad Třincem drželi neporazitelnost právě pět zápasů.

Po porážce v Chrudimi se jim ale přestalo dařit a v tabulce mají momentálně o bod méně než Vysočina.

Jihlavský celek má jedenáctku okolo kapitána Lacka složenou s převážně mladých hráčů, hru Varnsdorfu tvrdí zkušené trio Kouřil, Zbrožek, Rudnytskyy. Společně se silnou střední generací bude představovat pro Vysočinu opět velmi těžkého protivníka.

A to i proto, že týmu bude znovu chybět kanonýr a opora Stanislav Klobása. Ten měl být po poločasovém představení s Blanskem připraven nastoupit do utkání ve Vlašimi. „Rozcvička před utkáním však ukázala, že není schopen zápasovou zátěž absolvovat. To bohužel platí i pro duel s Varnsdorfem,“ mrzí trenéra Aleše Křečka.