Zápasy venku šly Vysočině v posledních dnech k duhu. Minulý týden postup v poháru v Novém Městě na Moravě, v úterý potom ligový skalp Chrudimi. Po obou těchto duelech si trenér Aleš Křeček oddechl podobnými slovy: „Tohle vítězství jsme už potřebovali.“

Důležitější pochopitelně bylo to druhé, v ligové soutěži. Vždyť Jihlavané v této sezoně vyhráli jen dva pohárové duely. S těžšími soupeři v přípravě ani při třech ligových duelech radost ze tří bodů nepoznali. „Netřeba dodávat, jak velkou odměnu a povzbuzení tato výhra pro naše mladé mužstvo představuje. Čekáme na něj vlastně už od letní přípravy, kdy jsme po dobrých výkonech dosahovali jen na těsné porážky a některé duely pro nás byly vyloženě smolné,“ připomněl Křeček.

Přestože ani výkon na východě Čech nebyl bez chyb, mladíkům v sestavě Vysočiny určitě výsledek výrazně psychicky pomůže. „Tři body jsme potřebovali vybojovat za každou cenu. I když předváděný fotbal možná nebyl takový, jaký bychom chtěli hrát. Bylo to oddřené a ubojované, za což si hráči zaslouží absolutorium. Věřím, že nám to pomůže do dalších zápasů a přidá týmu na zkušenostech,“ dodal jihlavský kouč.

Zlomovým momentem dohrávaného střetnutí byla rychlá reakce na vyrovnávací trefu MFK. „Bohužel, stejně jako v předchozích zápasech jsme soupeři naší chybou nabídli standardku z dobré pozice. A soupeř toho využil,“ připustil Křeček, že nově se tvořící tým musí nadále velmi tvrdě na sobě pracovat. „Důležité bylo, že nás inkasovaná branka nezlomila a že jsme dokázali pokračovat v aktivitě. Poměrně brzy jsme byli odměněni gólem z kopačky Matúše Lacka.“

Kromě kapitána Lacka se prosadil také bývalý stoper Filip Vedral, nově stavěný na pozici hrotového hráče. Kouče ale potěšil také nadějný návrat Luise Arroya do základní sestavy. „Luis po zranění konečně nastoupil od začátku a zvládl přes hodinu hry,“ těšilo trenéra. „Jde o rychlostní brejkový typ hráče, který soupeři hrozil a byl pro tým platný.“