SK SLAVIA PRAHA

Lukáš Masopust 14 / 0

Stanislav Tecl 6 / 2

Stanislav TeclZdroj: Deník

Dres obhájce trofeje obléká dvojice odchovanců z Vysočiny, kteří mají podobný sportovní osud. Po začátcích v menším klubu přišli do Jihlavy, odkud zamířili do světa velkého fotbalu. Oba hráči prošli kromě Slavie také Jabloncem a patří i do kádru reprezentačního týmu.

Zatímco Lukáš Masopust patřil na podzim svojí univerzálností k velkým oporám sešívaných, Stanislava Tecla dlouhou dobu nepustilo na hrací plochu zranění.