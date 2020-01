„Vše už je vyřízené, zrovna teď ale bohužel nemohu trénovat kvůli zranění paty, ale není to nic vážného, do týdne bych měl být fit,“ říká někdejší střelec třetiligové Třebíče a Vrchoviny.

Do Líšně už měl nakročeno v létě. Absolvoval tam dokonce i přípravu, z osobních důvodů pak ale ještě upřednostnil nižší zahraniční soutěž.

„Narodil se mi syn a chtěl jsem být víc doma. Teď už je větší, zájem Líšně trval, takže jsme se dohodli,“ vysvětluje třiadvacetiletý útočník.

Ve svém věku už toho má dost za sebou. Odchovanec Mostku prošel postupně Dvorem i Hradcem Králové. Poté zamířil do Třebíče, jeho otec totiž pochází z nedalekých Okříšek.

Už na podzim 2014, kdy mu bylo pouhých šestnáct let, naskočil do třetiligového A-týmu Horáckého fotbalového klubu a stihl vsítit pět branek. Toho si všimla Zbrojovka Brno, která talentovaného útočníka angažovala do dorostu. O půl roku později se však do Třebíče vrátil a postupně se zařadil mezi opory. Byl i u sestupu v roce 2017 a společně s většinou stabilních hráčů zvolil odchod a vybral si tehdy ještě divizní Nové Město. Tam šestnácti zásahy pomohl vystřílet MSFL, ve které stihl během podzimu 2018 čtyři trefy, poté překvapivě zamířil do nižší rakouské soutěže, kde se už moc výkonnostní posun nečeká. Ovšem zářil i tam a vedle tamních klubů z vyšších lig se ozývaly i ty české, včetně Líšně.

„Tohle angažmá beru jako moji poslední šanci dokázat, že mám na vyšší soutěž. Vím, že už se něco podobného nemusí opakovat,“ uvědomuje si.

V Líšni však musí počítat i s konkurencí. Kromě stálých opor klub zkouší i kanonýra Lanžhota Pavla Dovhanyuka, který s osmnácti zásahy vévodí tabulce divizních střelců.

„Je jasné, že si svoje místo musím vybojovat,“ říká.

Líšni se jako nováčkovi druhé ligy vcelku podařila podzimní část a má solidně nakročeno k bezproblémové záchraně.

„Velkou výhodou je, že je tady super parta v kabině,“ podotkl Dočekal, který se na jaře může těšit na zápasy jak se Zbrojovkou Brno, Jihlavou a také Hradcem Králové, kde působil v mládeži.

„Asi nejvíc bude zápas se Zbrojovkou. Přece jenom jde o městské derby,“ dodal.