První část hry ovládla Dukla. Dva vstřelené góly během jedné minuty ji posadily do sedla. Jihlavané se sice snažili, dopředu to ale nebylo ještě ono. „První poločas nám moc nevyšel. Hned v úvodu jsme dostali dva góly. Potom jsme se zlepšili a konečný výsledek je dobrý,“ vrátil se k utkání jihlavský záložník Tomáš Smejkal.

Jenže po změně stran se obraz hry zcela otočil. „V poločasové přestávce jsme si říkali, že není co ztratit. Když do toho šlápneme, ještě není nic hotového. V podstatě jsme dostali jen instrukce, ať hrajeme svůj fotbal,“ prozradil dvaadvacetiletý odchovanec ČAFC Židenice.

Pro Vysočinu bylo důležité, že také ona vstřelila brzy po zahájení poločasu dvě rychle za sebou jdoucí branky. „Při prvním gólu jsme vedli útok po straně, já jsem se snažil dostat do vápna. Když jsem potom dostal míč, obehrál jsem si stopera a dával míč na přední tyč,“ popsal gól na 1:2 Smejkal.

Asistenci si u jeho zásahu připsal ekvádorský štírek Luis Arroyo. O čtyři minuty později si své role vyměnili. „Lukáš Červ vypíchl ve středu hřiště balón, vzal jsem si ho, šli jsme tři na dva a dobře jsme to vyřešili. Myslím si, že s Luisem jsme si herně sedli,“ culil se Smejkal.

Jihlavané byli na koni, naopak soupeř šlapal vodu. Jenže když se časomíra na Julisce nadechovala k tomu, že začne odpočítávat poslední desetiminutovku duelu, domácí se po vyhraném hlavičkovém souboji ve středu hřiště a hbitém průniku Doumbii rovněž dostali do přečíslení, které se štěstím zakončil přesnou střelou Hadaščok – 3:2.

Osud hostí se zdál být zpečetěn. „Vůbec jsme na to nemysleli. Čas ještě byl, chtěli jsme opravdu znovu vyrovnat,“ tvrdí Smejkal, který ve středu zálohy společně s již zmíněným Červem a kapitánem Lackem dirigovali hru týmu.

Víra je nezklamala, Vysočina dokázala znovu srovnat. Na Smejkalův centr si na zadní tyči naběhl pozapomenutý Křišťál a uzavřel bohatý gólový účet střetnutí. „Původně jsem měl hrát standardky na Roba Štefánka, jenže už v poločase jsme se dohodli, protože hřiště bylo strašné, že je budeme rozehrávat,“ popsal situaci před třetí brankou Smejkal. „Před centrem jsem si ještě všimnul, že na zadní tyč běží asi tři hráči, tak jsem to tam zkusil dát.“

Vstup do restartované soutěže tedy jihlavským fotbalistům, kteří nastoupili ve značně prořídlé sestavě, vyšel. Tým, který už pár bodů zbytečně v závěrech utkání poztrácel, tedy konečně protrhl smůlu. „Určitě nám to může pomoci. Zvláště, když se nám to povedlo proti takovému týmu, jako je Dukla Praha,“ připustil nedělní hrdina.

Toho ale, stejně jako celou soutěž, čeká po měsíčním „nicnedělání“ další čtrnáctidenní přestávka. Tentokráte reprezentační. „Je to hodně blbá situace. Pokud jsem měl správné informace, měli jsme si zahrát s Hradcem Králové. Jenže jak je u nás nyní hodně nemocných a je nás málo, tak jsme to raději odmítli,“ uzavřel své vydařené představení Tomáš Smejkal.