Svěřenci trenéra Jana Kameníka podávali nevyrovnané výkony. „Po herní stránce měl náš projev úroveň a parametry dobré organizace. Do ofenzivy jsme dokázali soupeře přehrávat. V defenzivě jsme, až na utkání na Dukle, byli relativně pevní. Neproměňovali jsme ale šance, které jsme si vytvořili,“ zhodnotil Kameník herní projev svých svěřenců v nedávném rozhovoru pro Deník.

Hru jsme uměli vystavět. Chybělo zakončení, ohlíží se za jihlavskou érou Kameník

Především malá produktivita výkony týmu srážela. Kameník rovněž hovořil o tom, že klub dlouhodobě na pozici koncového hráče spíše oslaboval. To netají ani Vaculík: „Poslední útočník, který vzešel z naší akademie, byl Jiří Klíma, jenž je ročník 1997. Přitom v minulosti jsme dokázali vychovat útočníky jako Tecla, Rabušice, Klimenta či Vydru,“ uvědomuje si šéf klubu. „Jsem nadále přesvědčen o velkém potenciálu Araujo-Wilsona a Talla. Současně na trhu nevidím vhodného a dostupného hráče, který by se pohyboval v našich ekonomických možnostech. Nemůžeme si dovolit zaplatit za útočníka dva nebo tři miliony korun. Zároveň mi koncepčně nedává smysl přivézt hráče na hostování, který za půl roku odejde vykopaný zpět do mateřského klubu a my ožehavý post střelce a útočníka budeme řešit znovu. Nejsem ani nakloněn příchodu drahého zkušeného útočníka, který už je za zenitem výkonnosti. Raději budu vychovávat a trpělivě pracovat s hráči, které tu máme,“ vysvětluje devětatřicetiletý bývalý hráč Vysočiny.

Vzhledem k nespokojenosti s projevem týmu došlo v závěru podzimu k výměně na postu trenéra. Jana Kameníka vystřídal Ondřej Smetana. „Jednoduché a příjemné to samozřejmě nebylo," připustil Vaculík. „Nepatřím k těm, kteří se na fotbal koukají jen optikou bodů a výsledků. Zajímá mě, jak se tým sportovně vyvíjí, co jsme schopní se stávajícím kádrem dosáhnout v dlouhodobějším horizontu. A též kam hráče chceme výkonnostně posunout, jaké fotbalisty chceme vychovat. V těchto pro mne důležitých aspektech jsme se začali s předchozím trenérským štábem rozcházet."

Sportovní ředitel Vysočiny navíc prozradil, že kádr týmu v zimě s největší pravděpodobností opustí jedna z opor celku. „Nejspíš přijdeme o odchovance Vojtu Křišťála. V létě mu skončí smlouva a my jsme se s ním nedohodli na jejím prodloužení. Nabídka byla v souladu s naší sportovní vizí a ekonomickými možnostmi, hráč ji však neakceptoval. Agentura mu nyní shání angažmá,“ netají Vaculík.

Další průměrný podzim. Vysočině chybí výraznější střelci, míní extrenér Kameník

Potěšující je skutečnost, že v této nelehké době má FC Vysočina zajištěný rozpočet do konce sezony. A v jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY budou v klubu i nadále dávat příležitost mladým odchovancům vlastní akademie. „Z úspěšného dorostu U19 bude přeřazen levý obránce Dominik Farka, který už na podzim do některých duelů zasáhl. Dále se k týmu přidá sedmnáctiletý talentovaný střední záložník Filip Šancl, z vydařeného hostování v třetiligovém Velkém Meziříčí se na přípravu vrátí dvacetiletý ofenzivní záložník Tomáš Franěk,“ vypočítává Vaculík. „V kádru nyní máme dvaadvacet fotbalistů, všichni mají platné smlouvy a každý hráč by měl dostat příležitost. Případnému posílení se ale nebráníme.“

A dlouhodobé cíle? „ Jsem přesvědčen, že stávající tým má v sobě větší potenciál, než na podzim předvedl. Zvlášť, když si uvědomíme, že kostra tohoto mančaftu je pohromadě už skoro tři roky. Aby ale kýžený progres nastal, je před námi ještě hodně práce,“ netajil Lukáš Vaculík.