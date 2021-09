Jihlava – Opava 0:2 (0:0) Góly: 68. L. Holík, 73. Celba. Rozhodčí: Cieslar – Matoušek, Líkař. ŽK: 32. Arroyo, 47. Křišťál – 56. Rychlý, 68. Pikul, 90+4. Digaňa. Diváci: 615. Jihlava: Vejmola – T. Svoboda, T. Vlček, Pojezný, Křišťál – Peřina (77. Franěk), Tureček, Lacko (C), Selnar (63. Křivánek) – Arroyo (63. Araujo-Wilson), Vedral (77. Laye). Opava: Digaňa – Celba, Helebrand, Rychlý, Janoščín – Didiba, Hnaníček (C) – Pikul (71. Šigut), L. Holík (82. Kadlec), Helešic (82. Darmovzal) – Pisačič (63. Kramář).

V předchozím domácím duelu Vysočina prohrála s Vlašimí 0:1, pak sice zvítězila stejným poměrem v Chrudimi, jenže po reprezentační přestávce na to nenavázala.

