Fotbal Třinec - Vysočina Jihlava 1:1 (0:0) Branky: 66. Ba – 51. Vedral. Rozhodčí: Krejsa – Arnošt, Vyhnanovský. ŽK: 40. Javůrek, 73. Juřena, 87. Habusta, 90+1. Ba – 37. Lacko, 62. Tureček, 75. Pojezný, 85. Selnar, 90+3. Ritter. FK Fotbal Třinec: Adamuška – Bolf (74. Szewieczek), Bedecs (C), Ba, Hýbl – Omasta, Habusta, Šteinhübel, Javůrek (56. Puchel) – Juřena (86. Ntoya), Petráň. FC Vysočina Jihlava: Vejmola – T. Svoboda, T. Vlček, Štefánek, Křišťál – Peřina, Tureček (86. Tall), Lacko (C), Selnar – Vedral (86. Ritter), Arroyo (74. Araujo-Wilson).

Jihlavští si další výraznější šance nevytvořili, naopak Třinec v 66. minutě vyrovnal. Senegalec Tidiane Djiby Ba po centru od rohového praporku propálil míč až do sítě Vejmolovy svatyně.

A z něj paradoxně vytěžili vedoucí trefu hosté. Po standardní situaci se Vysočina dostala do brejku, který zakončil Filip Vedral. Čtyřiadvacetiletý obránce se v této sezoně prosadil v osmi zápasech dvakrát.

Do opravdu ojedinělé příležitosti se na konci prvního poločasu dostal jihlavský záložník Peřina, jenž z levé strany mířil vedle Adamuškovy branky. V 50. minutě zahrozili Třinečtí, když tvrdou ránou protáhl gólmana Vejmolu ofenzivní hráč Šteinhübel. Jeho projektil jihlavský brankář vyrazil na roh.

Víc než deset let drželi s Třincem obdivuhodnou bilanci. Jihlavští fotbalisté s celkem ze severu Moravy vyhráli ve druhé lize všech osm posledních vzájemných duelů, naposledy s ním remizovali na jaře roku 2011. Tehdy zápas skončil 0:0. V sobotu v osmém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se svěřenci trenéra Jana Kameníka rozešli s třineckými hráči na jejich hřišti smírně 1:1.

