Ve dvacátém osmém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY porazili jihlavští fotbalisté na svém hřišti hráče 1. SK Prostějov 3:2 (0:1). Jednu z branek vítězů vstřelil Stanislav Klobása, který svým zásahem srovnal aktuální stav utkání na 1:1 a znovu se osamostatnil na čele střeleckého pořadí druhé ligy.

Fotbalové utkání 28. kola FNL mezi FC Vysočina Jihlava a 1. SK Prostějov. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Do zápisu o utkání se mohl útočník Vysočiny zapsat i druhou vyrovnávací brankou. Na pokutový kop však za stavu 1:2 nešel a jeho provedení přenechal spoluhráči Rajmundu Mikušovi. „Trenér se mě ptal, jestli chci jít. Ale já jsem poslední dvě penalty kopnul hodně špatně. Jedna skončila někde nad tribunou, druhou mi gólman chytil. Penalty nejsou prostě moje silná stránka a raději se jim vyhýbám. Snažím se dávat góly jinak,“ culil se po utkání šestadvacetiletý útočník. „Navíc, nechci to zakřiknout, Rajmund zatím žádnou penaltu nezahodil, tak jsem mu říkal, ať to jde kopnout a vrátíme se do zápasu. To se povedlo, takže super rozhodnutí.“