FC Vysočina svým postavením ve středu tabulky potvrdila svoji loňskou pozici, kdy ve čtrnáctičlenném pelotonu skončila sedmá. „Dvacet získaných bodů má svoji váhu,“ cení si podzimního zisku Jan Kameník. „Liga se zkvalitnila. Velmi dobře hrají Brno, Sparta B i Vlašim, zvedá se Opava, přibyla Příbram,“ vypočítal jihlavský kouč.

Mladý jihlavský tým se pochopitelně nevyvaroval výkonnostních i výsledkových výkyvů. „Chybí mi k úplné spokojenosti takových šest bodů,“ připouští Kameník. „Do defenzívy tým pracoval slušně, trápila nás ofenziva. Nevstřelili jsme tolik branek, kolik by bylo potřeba. Stále je potřeba hodně věcí zlepšit.“

Výčet zbytečných bodových ztrát je poměrně dlouhý. „Určitě jsme mohli do remízy dovést zápasy s Vlašimí a Líšní. Jednoznačně jsme ztratili doma tři body s Opavou, to utkání jsme měli vyhrát. Mohli jsme mít i o dva body více z Příbrami, kde jsme byli lepší, anebo doma s Duklou, která větší část zápasu hrála v deseti. To jsou utkání ze kterých se dalo vytěžit víc,“ mrzí jihlavského stratéga.

To jsou viditelná negativa podzimních výsledků. V jihlavském vystoupení se však dají najít i příjemná pozitiva, významná především pro budoucnost. „V řadě zápasů jsme nastoupili v obranné řadě až se třemi vlastními odchovanci. Podařilo se nám začlenit do týmu sedmnáctiletého Filu,“ vypočítává sportovní ředitel FC Vysočina Lukáš Vaculík. „Toto všechno jenom prokazuje, že náš projekt akademie, výchovy mladých a jejich začleňování do A týmu se nám daří.“

Jihlavskému týmu se během podzimu v podstatě vyhýbaly covidové problémy, takže tým byl stále pohromadě a mohl pracovat na svém sehrávání. „Až ke konci podzimu, v listopadu, nám onemocněli dva hráči a dva členové realizačního týmu,“ potvrdil Vaculík.

Nyní budou mít hráči zasloužené volno, v lednu zahájí přípravu na jarní část ligy. „Sejdeme se šestého ledna, sedmého a osmého nás čekají zátěžové testy, od osmého rozjedeme tradiční přípravu. Osmdesát až devadesát procent z ní absolvujeme v domácích podmínkách, kde sehrajeme i několik zápasů. Pár duelů odehrajeme i mimo Jihlavu,“ popsal rámcově plán, který se ještě dolaďuje, Kameník.

Kádr mladíků Vysočiny je pohromadě zhruba rok a půl. Na jaře by tak již mělo skončit tiché hájení rozkoukávání a získávání zkušeností. „Určitě budeme na hráče tlačit, aby vzali na sebe více zodpovědnosti,“ přitakává Lukáš Vaculík. „Když se podíváte na tabulku, máme náskok deset bodů na sestupové příčky, ale ztrátu jenom osmi na baráž. Tak proč se nekoukat spíše nahoru? Když se podaří série nějakých čtyř zápasů, může být v tabulce všechno jinak,“ uzavírá s nadějí v hlase Vaculík.

Jarní část soutěže by měla Vysočina rozehrát začátkem března na Dukle, v prvním domácím duelu se zřejmě o týden později postaví Jihlavané vedoucí Zbrojovce Brno. Pokud do dlouhodobého plánu nevstoupí termín podzimní dohrávky, zápasu s Ústím nad Labem.