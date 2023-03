Vím, že se to lehce řekne, ale jde v té rychlosti nějak pořádně zamířit? Nebo je to jenom o tom nastavit nohu a věřit, že trefíte správný prostor?

Já jsem v ten moment chtěl hlavně trefit bránu. To se sice povedlo, ale ještě tam byl ten brankář. A toho jsem neprostřelil. Většinou to tak je, že jsou tyto situace o tom, jestli gólman dobře stojí, nebo ne. Tentokrát stál dobře a já ho jen trefil.

Bez gólů to nejde. Je to škoda, hru jsme měli pod kontrolou, mrzí remíza Smetanu

Ani v prvním jarním zápase jste se gólově „neodšpuntovali“. V poslední třech podzimních zápasech jste dali jediný gól, nyní znovu žádný…

Chrudim obecně góly moc nedostává, o to jsme to měli těžší. Prosadit jsme se ale mohli, šance na to byly. Remíza není asi moc zasloužená, ale musíme brát i ten jeden bod.

Určitě jste si plánovali z premiéry vyšší zisk?

Samozřejmě jsme chtěli vyhrát. Fotbal je ale takový, že to pokaždé nevyjde.

Byl to první ostrý jarní zápas, takže jistá syrovost výkonu se dala očekávat. Přesto jste podali hodně zajímavý výkon. Dá se očekávat ještě lepší projev?

Vždycky si říkáme, že si jdeme zahrát, vyhrát a chceme, aby nás hra bavila. To si myslím náš výkon splňoval. Vedení i trenér od nás chtějí atraktivní fotbal. Nechceme být zalezlí, chceme něco ukázat na míči. Je tady spousta dobrých fotbalistů. Škoda, že to dneska nevyšlo gólově, ale myslím si, že jsme předvedli i dobré kombinace a jen tak dál.

Takže se fanoušci dočkají výhru už v neděli proti Karviné?

Samozřejmě. (usmívá se) Určitě budeme chtít vyhrát.