Duklu trápili, Hradec Králové výrazně v poli přehrávali. Přesto se jihlavští fotbalisté dál propadají druholigovou tabulkou. Zatímco vedoucí trojice získává body pravidelně, Jihlava zatím jen paběrkuje.

Fotbalové utkání 21. kola FNL mezi FC Vysočina Jihlava a FC Hradec Králové. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

A to i přesto, že v posledních třech zápasech její hráči pokaždé vedli. Vysočina uhrála po pauze pouhé dva body, a z druhé příčky těsně pod vrcholem spadla na pozici šestou. „Nevím, co se stalo, jestli jsme někde udělali nějakou chybu,“ přemítal po remíze s Hradcem Králové trenér Jihlavy Radim Kučera. „Ale teď máme takové období, kde to na nás padá. Je velká škoda, že nedokážeme zápasy, ve kterých vedeme, umlátit na 1:0. Bohužel se nám to ani jednou z těch tří zápasů nepovedlo.“