Gratulace ke třem bodům, ale bylo to takové trošku upocené, že? Ano, hodně. Žižkov už má jistotu sestupu, přijeli uvolnění a hráli výborně. Z jejich strany to byl opravdu výborný zápas, ale klobouk dolů i před náma. Šli jsme do toho naplno a nakonec to otočili.

Byly to nervy až do samého konce…

…ale pro diváky muselo být sedm gólů zajímavých. Konečně jsme také nějaké góly dali i my, protože jich dáváme málo. Věřím, že si to užili a pozvali jsme je na poslední utkání s Příbramí. Snad jich přijde víc.

Nevznikla ta přestřelka také proto, že když není „o co hrát“, že se hráči tolik nestresují? Nebo tomu prospěla inkasovaná branka už ve druhé minutě?My se stále snažíme hrát hodně ofenzivně. Vytváříme si i dost šancí, ale nepadá nám to tam. Ale i tak se nám daří vyhrávat a jsme docela nahoře v tabulce. Je to důkaz, že i když góly nedáváme, organizace hry tady stále je a postupujeme tabulkou vzhůru. Snad jsme tu střeleckou smůlu protrhli a bude to už lepší.

Pomohl tomu i déšť a kluzký terén?

Vždycky, když je tráva mokrá, je to lepší. Hra je potom rychlejší, takže určitě i tohle tomu nahrávalo.

Měl jste velký podíl na rozhodující čtvrté brance, kdy jste pronikl až k brankové čáře a naservíroval Belaidovi. Jak jste tu situaci viděl?

Jejich gólman přihrával Žežulkovi, on mu to špatně vracel, já jsem to vystihl a dával jsem to pod sebe Tijanimu, který to uklidil.

Bylo pro vás toto utkání něčím zvláštní, když jste vloni ve Viktorii působil, a nyní jste nastoupil proti k sestupu odsouzenému celku?Viktorka je tradiční mančaft, klukům je líto, že padají dolů. Oni přitom nehrají špatně, opakuji, tady hráli výborně, předchozí tři zápasy remizovali. Na někoho to holt padnout musí… Co jsem se s nimi bavil, prý mají signály, že se budou pokoušet o okamžitý návrat. Žižkov patří do druhé ligy a já věřím, že se dají do kupy a vrátí se zpátky.

Tímto zápasem skončil váš vražedný duben, kdy jste odehráli čtyři anglické týdny za sebou. Ulevilo se vám, že to máte za sebou?

To ano, bylo to šílený. Takhle jsem nikdy nehrál. Odehrál jsem toho docela dost a jsem za to šťastný. Na podzim jsem nastoupil ke třem zápasům, teď skoro všechno, takže já jsem spokojen, i když už jsem ke konci trochu nemohl.