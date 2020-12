Jak byste obecně zhodnotil podzimní výkony týmu?

Na podzim jsme bohužel opět zažívali nestandardní věci ohledně covidu. Pokud jde o výsledky našeho týmu a z pohledu toho, co se nám podařilo v procesu práce s mladými hráči, byl bych naprosto spokojený, kdybychom měli o šest bodů víc. Myslím si, že jsme na to měli. Já jsem v tomhle ohledu maximalista. Některé zápasy jsme dobře rozehráli, ale nedotáhli je. Kdybychom měli jedenadvacet bodů, bylo by vše v pořádku. Neříkám tím, že jsme zcela nespokojen. Především však hledám příčiny, proč se nám to nepodařilo.

Vy jste věděl, že jdete k mladému nezkušenému týmu. Sám jste hovořil, že se na to těšíte. Jak vidíte uplynulé období ohledně jejich přístupu a zlepšení výkonnosti? Zlepšili se podle vašich představ, nebo mají ještě rezervy a měli by přidat?

Stoprocentně mají rezervy. O tom jsem přesvědčen. Uvědomte si ale, že takhle mladý kádr nemá u nás nikdo v profesionálním fotbale. Dokonce mi jeden fanoušek říkal, že nikdy v historii nenašel podobně mladý tým. Tento půlrok pro hráče znamenal ohromnou zkušenost. Věřím, že alespoň o tu zkušenost bychom měli být na jaře lepší. Otázkou ale zůstává, zda budeme mít tento kádr k dispozici i ve druhé půlce sezony.

To jste předběhl moji další otázku. V týmu je několik hráčů na hostování. Odcházejí, zůstávají? Předpokládám, že už pracujete na kádru pro jaro.

Tento týden analyzujeme proběhlé čtyři měsíce. A musím říct, že velmi podrobně, abychom získali relevantní pohled. Z toho vzniká i pohled na kádr, o kterém se s Lukášem Vaculíkem (sportovní ředitel klubu – pozn. aut.) intenzivně bavíme. Pokud jde o hráče na hostování. Jsem přesvědčen o tom, že pokud o ně budeme mít zájem, zůstanou u nás. My o ně zájem máme, takže si nemyslím, že by měl nastat nějaký velký odliv.

A pokud jde o kmenové hráče Vysočiny?

Evidujeme zájem o některé hráče, především Tomáše Smejkala. (Na podzim čtyři góly a deset asistencí – pozn. aut.) Pochopitelně o tom nerozhoduji, to by byla otázka pro Lukáše Vaculíka, ale osobně si myslím, že takového hráče neudržíme.

Jaké byly vaše osobní prožitky z podzimu? Při rozhovorech jste zmiňoval, že takovou sérii domácích nezdarů jste nezažil. Jak jste to prožíval?

Těžko prožívám a snáším všechny porážky. Mám na to i člověka, se kterým se bavím o mentálních věcech, psychologii a podobně. Takové situace mě užírají. Ale jen ten den, maximálně druhý den ráno. Potom vždy dostanu ohromnou chuť tohle zlomit. Díky tomu, že se potom vrhám do nové práce, tak na to v podstatě „zapomenu“. To, co se stalo tady, že jsme domácí zápasy nezvládali, jsem se opravdu ještě nikdy nezažil.

Rozlišujete typ porážky? Z těch domácích proher byla jiná třeba ta s Hradcem Králové, kde byl určitě vliv rozhodčího a malých zkušeností týmu v závěru utkání, oproti Blansku, se kterým tým prostě vybouchl…

Když se ohlédneme konkrétně za těmito dvěma zápasy, s Hradcem jsme hráli, nebojím se to říct, fantastický fotbal. Výborný zápas, ve kterém jsme otáčeli skóre, byli tam lidi, emoce. Že tam udělal hrubou chybu rozhodčí, to těžko mohu ovlivnit. Ale prostě: Bylo to divadlo. A totéž říkám hráčům. Pokud nebudeme hrát fotbal pro lidi, a ti nebudou odcházet ze stadionu spokojeni, je něco špatně. Nemusíme pokaždé udělat dobrý výsledek, ale fanoušky to musí bavit. Pokud jde o Blansko, to byla ostuda. Moje, týmu, klubu. Ten výsledek je hrůzostrašný.

Máte už volno, nebo jste ještě v posezonním režimu?

Dva hráči ode mě dostali volno. Štefánek nebyl kvůli covidové situaci tři měsíce doma, takže je na Slovensku u rodiny. Plus Lackovi, jako nejzkušenějšímu a nejstaršímu hráči, jsem umožnil už tento týden neabsolvovat. Jinak do pátku ještě trénujeme.

Jaká bude zimní příprava? Liga by měla začít opět začátkem března, to není moc času.

Příprava už je nějakou dobu nachystaná, ale vstoupily do toho problémy s termíny. My jsme chtěli hrát zápasy s týmy první ligy, ale ty už patnáctého ledna začínají znovu hrát… Takže ani příprava nebude úplně standardní. Začínáme sedmého ledna testy, desátého zahájíme společně jako tým. Okolo pátého března začínáme sezonu.

Abych rozhovor na závěr trochu odlehčil. Máme dva dny po derby (rozhovor vznikl v úterý – pozn. aut.). V jakém stavu jsou po něm vaši asistenti – exslávista Šimurka a exsparťan Vrabec?

Je pravda, že si jeden druhého hodně dobírají. Já mám do toho také trošku co mluvit, protože jsem jeden čas působil ve Spartě jako skaut. Potom jsme byli rok ve Slavii s Jurajem Šimurkou jako asistenti trenéra Beránka. Tam ostatně i chvíli působil Petr Vrabec. Ale on je pochopitelně sparťan, Šimi slávista, já také, takže nějaké špičkování probíhá. Samozřejmě nejvíce mezi těma dvěma.