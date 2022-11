Jak byste zhodnotil zápas? Do utkání jsme vstoupili trošku hůře. Prvních pět sedm minut jsme byli nervózní, než jsme zachytili tempo zápasu a celkově prostředí. Postupem času jsme se v prvním poločase zlepšovali a to naše zlepšení přineslo i nějaké gólové příležitosti, které jsme měli. Soupeř ale byl poctivý v defenzivě, dobře bránil a hrozil rychlými protiútoky. Hrozil i standardními situacemi, na které jsme se snažili nachystat. První poločas obecně byl víc na naší straně, protože jsme více drželi míč a tlačili jsme se do koncovky.

Druhá polovina ale už tak dobrá nebyla.

Zdálo se mi, že jsme se tam dostávali o něco méně. Pokud si dobře vzpomínám, měli jsme možná jednu vyloženou brankovou příležitost, takový závar. Špatně jsme naše situace řešili, tlačili jsme se více středem pole než po stranách a nachystali si dobrý centr. Hřebíčkem pro nás byla druhá inkasovaná branka, kde jsme nepohlídali po standardní situaci odražený míč. Za stavu 0:2 už to pro nás bylo velmi obtížné.

Co převažuje ve vaší mysli. Spokojenost se hrou, nebo zklamání z výsledku?

Z výkonu zklamaní nejsme. S prvoligovou úrovní jsme se dokázali popasovat a srovnat. Vyrovnali jsme se v držení míče, hráli jsme konstruktivně, nenakopávali míče. Tam to bylo relativně v pořádku. Nemůžeme být spokojeni s výsledkem. Pro nás musí platit, že z naší herní převahy si musíme vytvořit více brankových příležitostí a gólově se prosadit.

Dívčí kopaná ve Vysočině opět ožívá. Čeká nás velký progres týmů, věří Benedikt

Opticky to na hřišti vypadalo, že jste měli jasně postoupit…

Jedna věc je, že si šance vytvoříme, druhá, že je neproměníme. To je nějaká realita. My jsme ve vývoji, máme mladší hráče, kteří získávají zkušenosti. Troufnu si tvrdit, že za dva tři roky, možná i dříve, šance budeme proměňovat, dostaneme se do vedení a ráz utkání se promění. Je potřeba ale také ocenit kvalitu Zlína. Na fotbalovou krásu se nehraje, hraje se na góly, tam jsme prohráli 0:2.

Lepší řešení herních situací by se asi čekalo od zahraničních hráčů. Souhlasíte?

Znovu zopakuji. Jsme v nějaké fázi vývoje, učíme se, pracujeme, krok za krokem se zlepšujeme. Měli jsme slabší období i v lize, kde jsme měli výsledkový propad. Z toho jsme se zvedali dvěma remízama a naposledy jsme výhrou v devadesáté třetí minutě nad béčkem Slavie konečně získali tři body. Předpokládali jsme, že bychom na to mohli ve Zlíně navázat, protože motivace pro hráče byla jednoznačná. Hráli jsme proti ligovému týmu, mohli si to vyzkoušet, a celkově musím všechny naše hráče pochválit. Protože to odpracovali velmi dobře, snažili se, nezvládli jsme zápas jen kvůli naší nedostatečné koncovce.