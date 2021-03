/FOTOGALERIE/ V posledním přípravném utkání jihlavští fotbalisté remizovali s druholigovým souputníkem Duklou Praha 2:2 (2:1). Pražané šli v duelu rychle do vedení, domácí ale do poločasu stav překlopili na svojí stranu. Konečnou remízu vybojovala Dukla v úvodu druhé části.

Přípravné utkání mezi FC Vysočina Jihlava a FK Dukla Praha. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Dukla šla do vedení už v šesté minutě. Bylo to rychlé vyústění úvodní převahy Pražanů. Domácí ale našli rychlou odpověď a už o pět minut později byl stav srovnán, když Selnar poslal do sítě míč nedůrazně vyražený Radou.