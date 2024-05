Neuvěřitelně dramatický je stávající ročník druhé nejvyšší tuzemské fotbalové soutěže. Každý bod má proto svou cenu a ten přivezený z horké příbramské půdy za remízu 1:1 obzvláště. Mohlo být i lépe, ale na vedoucí gól Fraňka odpověděl proměněnou penaltou Josef Hušbauer, zkušený exjihlavský harcovník.

Jihlavští fotbalisté (ve žlutých dresech) v sobotu dovezli ze stadionu Příbrami (v zeleném) poměrně důležitý bod za nerozhodný výsledek 1:1. | Foto: Deník/Karel Líbal

Do konce druhé ligy zbývají dvě kola, FC Vysočina Jihlava si může zajistit záchranu už v neděli v domácím prostředí proti žižkovské Viktorce. „Viděli jsme nehezké utkání, v němž scházela fotbalovost a převažovala bojovnost. Náš výkon nebyl dobrý. Domácí si vypracovali dvě či tři gólové situace, v nichž nás podržel Soukup,“ uvedl trenér FC Vysočina David Oulehla.

Příbram chtěla využít impulzu po výměně trenérského týmu a začala velmi dobře. Už ve 3. minutě byla blízko vedení, ale při hlavičce Falla se blýskl skvělým zákrokem Soukup. Potom až příliš bylo znát, že záchranářská nervozita pohltila oba týmy a zajímavých akcí viděli diváci poskrovnu.

Po změně stran měli lepší vstup naopak hosté. Jihlavě se vydařil signál po rohovém kopu, přetažený centr Šancla vrátil na penaltu Lacko a pohotový Franěk se nemýlil – 0:1. Příbram se z direktu zvedala pomalu, série standardních situací k ničemu významnému nevedla.

Po dvaceti minutách však příbramský tlak sílil, Soukup se vyznamenal dvakrát opět v souboji s Fallem. V 70. minutě už však kapituloval. Po dlouhém nákopu do jihlavské šestnáctky Svoboda fauloval Antwiho a na to, že Hušbauer nepromění pokutový kop, by si vsadil asi málokdo. „Příbram se soustředila na standardky, které výborně zahrával zkušený Hušbauer. Ten domácí mančaft na trávníku dirigoval a byl prakticky u všeho,“ uznal Oulehla.

Ve zbývajících dvaceti minutách měly oba týmy možnosti strhnout výhru na svou stranu, ale branka už nepadla. Z konečné remízy 1:1 měl větší radost určitě celek z Vysočiny. „Velmi mne samozřejmě štve vyrovnání ze zcela zbytečné penalty, které předcházel jednoduchý dlouhý nákop do našeho vápna. Myslím si, že pokud by k penaltě nedošlo, tak by domácí vyrovnat nedokázali,“ uzavřel Oulehla.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 28. KOLO

PŘÍBRAM - JIHLAVA 1:1

Góly: 71. Hušbauer (PK) – 48. Franěk. ŽK: 75. Piško. Rozhodčí: Pechanec – Šimáček, Černoevič. Diváci: 560. Poločas: 0:0. Příbram: Melichar – Brabec (65. Nkwinga), Jahić, Fišl, Antwi – Coňk, Švestka – F.Matoušek, Hušbauer, Nečas – Fall (81. Čejka). FC Vysočina Jihlava: Soukup – Chytrý, Piško, Vedral, Farka (89. Tureček) – Pešek, Lacko (76. Shudeiwa) – Křehlík (60. Svoboda), Šancl (60. Selnar), Franěk (60. Ogiomade) - Araujo-Wilson.