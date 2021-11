Devatenáctiletý talent absolvuje se lvíčaty dva kvalifikační zápasy o mistrovství Evropy. „Tajně jsem v nominaci doufal a podařilo se. S trenérem Suchopárkem už nějaká slova padla po zápase v Ústí nad Labem,“ potvrdil Deníku Rovnost Ševčík, že ho kouč národního týmu Jan Suchopárek déle sledoval.

Lvíčata i se Ševčíkem absolvují 11. listopadu v Burnley duel s Anglií, pět dní nato se v Koperu utkají se Slovinskem. Český celek hájí první příčku v tabulce. „Už jsem zažil kvalifikaci v sedmnáctce, kde jsem byl taky poprvé. Tohle však bude něco nového, první větší zkušenost. Nejedu tam sedět na střídačce a doufám, že se do hry dostanu,“ vyhlížel záložník.

Jeho sebedůvěra není přehnaná. Ševčík se na podzim z náhradníka vypracoval mezi klíčové muže brněnského mužstva v honbě za postupem do první ligy. „Ševa je velmi dobrý hráč, má fantastickou levačku a hraje teď ve velké formě. Je dobře, že dostává příležitost, kvalitou určitě patří do sestavy. Na to, jak je mladý, fantasticky cítí fotbal. Strašně se mi líbí a má všechny předpoklady, aby z něho byl jednou skvělý hráč,“ pochválil mladíka brněnský kapitán Pavel Zavadil.

V úvodních třech kolech FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ještě Ševčík střídal, ale pak dvakrát nastoupil po boku matadora Zavadila v základní sestavě, než se brněnský veterán zranil. „Všímám si ho v trénincích i zápasech, čím víc hraje, tím je jeho sebedůvěra větší. To je vidět na standardkách, které zahrává velmi dobře. Chce hrát furt dopředu, což je dneska strašně důležité,“ ocenil kapitán Zbrojovky.

Kde se vůbec mladý šikula Ševčík vzal? Pochází z Třebíče, kde ho piplali trenéři v tamní Fotbalové škole Třebíč. Až v roce 2017 zamířil do Zbrojovky. Loni v září si připsal 24 premiérových minut v nejvyšší soutěži proti Sigmě Olomouc, ale začátkem října zamířil na hostování do druholigové Jihlavy, kde zůstal do konce sezony.

Michal Ševčík

narozen: 13. srpna 2002 v Třebíči

post: ofenzivní záložník

kariéra: FŠ Třebíč (2008 – 2013, 2014 – 2017), HFK Třebíč (2013), Velké Meziříčí (2013 – 2014), Zbrojovka Brno (2017 – až dosud), Vysočina Jihlava (2020 – 2021)

bilance v první lize:1 zápas/0 gólů

bilance ve druhé lize: 24/3

bilance v reprezentaci: U16 – 4/0, U17 – 5/2, U18 – 2/1, U19 – 2/0, U20 – 1/0

Na letní přípravu se do Brna vrátil silnější. „Hostování v Jihlavě mě nakoplo, uvědomil jsem si, že fotbal někdy není optimální tak, jak si představuji. Dostal jsem motivaci, že se vrátím do Brna, chytnu šanci za pačesy a nikdo mě ze základní sestavy nevyndá. Na začátku přípravy jsme si byli všichni rovni, nikdo nedostal nic zadarmo. Byl jsem připravený udělat vše, abych se do základu dostal a jsem tam. Zažívám fantastický podzim, dal jsem první druholigový gól a pak další, je to skvělé,“ culil se Ševčík.

Dal vítěznou branku při výhře 1:0 v Příbrami, další přidal při kanonádě 6:1 v Ústí nad Labem, k tomu zaznamenal čtyři asistence. „Samozřejmě první je práce, pak zábava. Všichni máme na hřišti svoje povinnosti, nástavba v podobě vytváření šancí už je o každém hráči. Hraju podhroťáka, desítku, mám hodně volnosti dopředu, řešení jsou na mně a snažím se dle možnosti zaútočit. Šance buď připravím, nebo se do nich sám dostanu,“ popsal své úkoly Ševčík.

Na hřišti si náramně vyhoví s parťáky v ofenzivě, uprostřed nastupuje s Adamem Fouskem, vepředu jsou Jakub Přichystal, Jan Hladík a kanonýr Jakub Řezníček. „S Řezňou jsme si sedli, když jsme začínali, na trénincích to chvilku skřípalo, ale pak si to sedlo, stejně jako s Přichym a Hláďou. Ve středu mám Fouse, se kterým si rozumím. Panuje tam symbióza a do ofenzivy máme obrovskou sílu,“ podotkl.

V devatenácti letech má ovšem Ševčík pořád na čem pracovat, především potřebuje zesílit v osobních soubojích. „Malinko i v taktických věcech, ale je moc vnímavý a chytrý kluk, který to na hřišti rychle pozná a dovede dobře reagovat, což je u mladých hráčů strašně důležité. Jsem rád, že má takovou formu a dostal se do jedenadvacítky. Zbrojovka je teď pro jeho vývoj ideální. Uvidíme, co nastane dál,“ poznamenal Zavadil.

Ten se po vleklém zranění dal do pořádku a při výhře 2:1 s Vlašimí naskočil v 88. minutě po dvou měsících do utkání. „Zranění se prodloužilo, ze začátku jsem návrat uspěchal a dvakrát mě tam píchlo. Léčení trvalo déle, ale už se do toho dostávám, cítím se líp. Teď se musím co nejdřív dostat do formy, abych cítil jistotu jako předtím. U mě je to jen otázka času, brzy bude všechno v pořádku,“ přemítal třiačtyřicetiletý tvůrce hry.

V úvodu sezony ukázali se Ševčíkem, že mohou nastupovat spolu. Mladík od protřelého veterána dostává rady. „Když jsme spolu na hřišti, je to něco jiného než v kabině, jsou tam různé detaily. Pavel přijde a řekne, co jsem mohl udělat jinak, kam odskočit, abych tam byl dřív. Je super, že mám odkud čerpat zkušenosti. Myslím, že kdybych za ním přišel s úplně jiným problémem ze života, který se nemusí týkat fotbalu, ochotně mi pomůže,“ uvažoval mladík.

Společně se pokusí Zbrojovku udržet na čele tabulky, kde má náskok sedmi bodů před druhou Spartou B. Do konce podzimní části zbývají tři utkání, v sobotu v jedenáct dopoledne nastoupí Brňané na hřišti pražské Dukly. „Ideální plán je získat do konce podzimu devět bodů,“ oznámil Ševčík.