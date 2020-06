Trenéři Vysočiny vyřešili trable s chybějícími obránci překvapivým zařazením Lukáše Vaculíka na post stopera.

Jihlavané měli od úvodního hvizdu herně mírně navrch, v ofenzivě však byli znovu hodně sterilní. První poločas bez šancí tak příliš nepobavil.

Ve druhé části se však již bylo na co dívat. A byli to hosté, kteří přidali plyn.

Pomohl jim k tomu příchod Rajmunda Mikuše, jenž hru rozhýbal. Záhy přišla i první šance Jihlavy, Rezek po sóle však na Halouska nevyzrál.

V končící hodině hry měl ještě větší příležitost ke skórování Stanislav Klobása. Míč po jeho hlavičce jen o milimetry minul svatyni Brňanů. Do třetice to už ale vyšlo. Právě Mikuš pláchl celé obraně domácích a poslal Vysočinu do vedení.

Líšeňští prostřídali sestavu, také šlápli na pedál, ale kromě hlavičky Černína, kterou lapil Vejmola, si nic velkého nevypracovali.

Jenže když už se zdálo, že Jihlava poprvé od srpna vyhraje venku, přišla rána do vazu. Obrana nedokázala pokrýt po rohu znovu hlavičkujícího Černína, jeho projektil se odrazil od břevna zpět a pohotový Jeřábek vyrovnal.

Z protiútoku mohl rozhodnout ještě Zoubele. Trefil však pouze tyč a Vysočina si tak z desátého venkovního utkání sezony veze domů šestou remízu.

LÍŠEŇ - JIHLAVA 1:1

Góly: 90.+2 Jeřábek - 66. Mikuš. Rozhodčí: Musil – Kubr, Vitner. ŽK: Jeřábek - Rezek, Lacko, Novotný. Poločas: 0:0.

Líšeň: Halouska – Jeřábek, Ševčík, Černín, Rolinek – Kučera (80. Vintr) – Šenk (58. Machálek), Málek, Minařík (73. Silný), Vasiljev – Zikl (73. Matocha).

Jihlava: Vejmola - Novotný, Vaculík (80. Svoboda), Diouf, Javůrek - Lacko (80. Šudajwa), Fortelný - Arroyo (46. Mikuš), Zoubele, Rezek - Klobása (89. Koubek).