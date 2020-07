Do utkání jste naskočil na závěrečnou dvacetiminutovku. Devět minut před koncem jste pak krásnou střelou z hranice pokutového území rozhodl. Jaké máte pocity?

Cítím se naprosto suprově. Škoda, že tady nebylo víc diváků, ta radost by byla asi ještě větší. Ale jsem samozřejmě ohromně rád. Byl jsem překvapen, že jsem byl vůbec v nominaci na utkání, protože v týdnu jsem měl nějaké zdravotní potíže. Pan trenér mi nakonec dal šanci, tak snad jsem mu tu důvěru vrátil. Jsem hodně šťastný.

Vaše trefa byla parádní, řekněme taková mazácká technická střela. Popište tu situaci ze svého pohledu.

Většinou v podobné situaci pálím nártem. Ale to mi pak lítá hodně nad. Tak jsem si řekl, že to zkusím placírkou. Zachoval jsem klid, a spadlo to tam nádherně. Už když jsem viděl, jak to letí, jsem se radoval.

Vy jste byl po svém příchodu na hřiště hodně vidět. Podílel jste se i na vyrovnávací brance, před kterou byl nařízen pokutový kop po poněkud nepřehledné situaci. Viděl jste, co se tam přihodilo?

Dostal jsem míč k rohovému praporku a soustředil se na to, aby se mi povedl centr. Poslal jsem to po zemi mezi nohama obránce na Matúše Lacka. Abych se přiznal, pak jsem to moc neviděl, ale byl tam na něj při dorážce faul od brankáře.

Zatím jste nastoupil dvakrát jako střídající hráč a dohromady nasbíral půl hodinu hry. Věříte, že jste si výkonem proti Prostějovu řekl o větší herní prostor i s ohledem na příští sezonu?

Tak o příští sezoně se bude rozhodovat až v letní přípravě. Je škoda, že se mi takto nedařilo dřív na začátku jara. Pak přišlo zranění, ten výpadek se na mě trochu podepsal. Samozřejmě doufám, že jsem se chytil a pojede to tak dál.

V utkání jste byli lepší, měli výrazně víc šancí, ale museli jste dvakrát dohánět manko soupeře. Těší tři body o to více?

Nás ohromně mrzí že dostáváme góly jako první. Potom se to těžko dohání. Za stavu 1:1 jsme si sami říkali, hlavně nedostat druhou branku… Naštěstí jsme dokázali z penalty vyrovnat a dostat se poprvé do vedení. Ke konci už to byla hra na udržení výsledku.

Vy teprve do ligového fotbalu nakukujete. Jaký je největší rozdíl mezi mládežnickým a dospělým fotbalem?

Hodně je to o taktice. Dodržovat, co si řekneme. Tady už to není takové zahrát si fotbal. Dalším velkým rozdílem je síla hráčů, to je opravdu velká změna.