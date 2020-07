Trenére, sezona skončila, Vysočina byla patřila ke špičce soutěže, ale k baráži měla na jaře docela daleko. Jak hodnotíte tuto sezonu?

V posledním utkání jsme ještě mohli dosáhnout na čtvrté místo, což se nepovedlo. Nevím, jestli to naše umístění brát jako úspěch či neúspěch. Já osobně to ale beru jako svůj neúspěch.

Přitom první polovina sezony vám vyšla parádně.

To ano. Před sezonou jsme měli nějaké plány a cíle. Něco se povedlo, něco nepovedlo. První polovina sezony se povedla. Potom jsme zaspali na přestupovém trhu, nedoplnili tým na postu stopera a nepovedlo se takové skloubení týmu, což bylo důležité. Na jaře se to jasně ukázalo. Tam nám ujel vlak a ostatní týmy byly lepší.

První jarní utkání doma jste zvládli, ale přišla nucená pauza. Po ní jste sice prohráli na Dukle, ale po solidním výkonu. Porážka na jejím hřišti asi ještě nebyla důvodem k panice.

Na Dukle jsme měli uhrát více. Za stavu 1:1 to vypadalo nadějně, měli jsme šance, mohli jsme získat alespoň bod. Naší chybou jsme dostali na 1:2, a už se nezvedli.

Potom však přišel zápas s Varnsdorfem, ve kterém jste dokonce vedli. Byla tato porážka příčinou následné série neúspěchů?

O tom stále ještě přemýšlím. Co se v tom zápase stalo? Nějaké podcenění? Byla to taková situace, kdy si myslíte, že zápas zvládnete, že to přijde samo. Ono to ale samo nepřišlo. Potom jsme se už do toho těžko dostávali. Celé se to proti nám otočilo. Najednou odešlo štěstí. Jak jsme na podzim dokázali v posledních minutách rozhodovat zápasy, nyní jsme tak inkasovali v Líšni. S Hradcem Králové doma jejich jediná střela na naši bránu, kterou jsme si tam sami ztečovali… Najednou se to na nás valilo, a už jsme se do toho nedostali.

Jak se pracuje s týmem, na kterém leží taková deka?

Jistě jste si všiml, že jsme na jaře tým hodně omladili. Věkovým průměrem jsme se dostali hodně nízko, především v obraně. Bylo to hodně náročné. Pro nás, i pro ty mladé kluky, kteří tam naskakovali.

Jak jste vnímal krizi v obraně vy osobně, jakožto bývalý obránce?

Když jsem začínal, také jsem byl takový Janek. (směje se) Po těch klukách jsem chtěl určité věci. Aby se nebáli jít do rozehrávky a podobně. Beru a respektuji, že nastane nějaká chyba. Spíš mi nejde do hlavy jiná věc. Obránce by měl mít vyšší procento vyhraných soubojů než útočník. Ale v těch zápasech se k tomu ti kluci ještě neumí stavět. A naučit je něco z taktického hlediska je opravdu běh na dlouhou trať. Zvlášť, když jsou vedle sebe mladí všichni. To pak nemají od koho sbírat zkušenosti.

Tady asi hodně chyběli zranění zkušení hráči Tlustý s Vaculíkem…

Samozřejmě. Navíc v tom zhuštěném časovém harmonogramu jsme vůbec neměli prostor jim to ukazovat. Prostě nebyl čas na zdokonalování. Oni základní taktické věci vědí, ale musí se to na tréninku neustále pilovat. Jenže to nejde, když máte jeden den trénink regenerační, potom předzápasový a třetí den znovu mistrák. V tomto směru jsme prakticky vůbec nic nemohli dělat. Ti kluci se tak nemohli zlepšovat a posouvat. Zápasy šly pro nás rychle po sobě.

Zase na druhou stranu jim taková drsná zkušenost může hodně pomoci do budoucna.

Nyní je to především o tom, jak oni budou na sobě pracovat. Není to jenom o trenérovi, musí chtít oni sami. Zpevnit se, zlepšovat silovou stránku, aby v těch soubojích měli oni tu výhodu. Být všude včas, být nepříjemný, stát soupeři neustále za zády… Tohle mi tam chybí. Čeká je hodně práce, ale to už bude záležet na novém trenérovi.

Co pozitivního byste našel na letošním týmu?

My jsme sice hodně gólů dostávali, ale také hodně dávali. Vždyť máme třetí nejlepší útok z celé soutěže. To vychází i z mého přesvědčení. Vyhrát, ale raději 5:4 než 1:0. Pro diváka je to určitě lepší. Někteří hráči vypadali během podzimu velmi dobře, například Smejkal, Fortelný. Bohužel, během jara na své předchozí výkony nenavázali. Pozitivní je, že se někteří hráči posouvají, nakoukli do reprezentačních výběrů do dvaceti nebo jedenadvaceti let. Samozřejmě mě také těší, že se Klobása stal nejlepším střelcem druhé ligy. Je to jeho velký úspěch, ale i zásluha práce celého družstva. Možná těch pozitiv bude ještě víc.

Když se ohlédnete za svým působením ve Vysočině. Jaké bylo?

Osobně celé to své angažmá tady v Jihlavě hodnotím velmi pozitivně. Dalo mi to tady hodně moc. Byly tady vytvořené perfektní podmínky. Celkově je v klubu vynikající parta, v kabině, i když za ten rok a půl se tady vystřídalo hodně hráčů, zaměstnanci, vedení – všechno si to perfektně sedlo. Všichni měli ambice. My jsme mohli, a měli, minulou sezonu postoupit do ligy. Bohužel nám to uteklo, to samozřejmě mrzí. To je taková černá kaňka, přesto budu na své angažmá tady vzpomínat jenom v dobrém. Vysočině ze srdce přeji všechno nejlepší k tomu, aby se stabilizovala ekonomicky i hráčsky. A aby se tady do budoucna znovu sestavil stabilní kádr, aby kluci jenom neodcházeli pryč.

Prozradíte, kam budou směřovat vaše další kroky?

Momentálně nemám konkrétní nabídku. (Rozhovor vznikl v úterý – pozn. aut.) Minulý týden jsem jednu odmítl. Nyní si vezmu dovolenou, trošku vypnu, odpočinu si, a počkám, jestli nějaká další přijde. Když přijde z Česka, bude to dobře. Ale nebráním se ani zahraničí.