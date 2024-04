Po předchozím velikonočním programu, který rozložil osmičku zápasů hned do tří dnů, se jubilejní 20. kolo letošního ročníku moravskoslezské divize D tradičně odehraje v sobotu a v neděli. A že se opět bude na co dívat.

V sobotu je na programu jediný duel. Fotbalisté Nového Města na Moravě budou chtít napravit dva týdny starý debakl od Polné. Proti Břeclavi, jež bojuje o záchranu, jsou jednoznačným favoritem zápasu.

Bohatší, ale také zajímavější menu nabídne neděle. Ze sedmičky zápasů vysvítají dvou souboje reprezentantů pelhřimovského a havlíčkobrodského okresu. V tom prvním se od 15.00 utká na jaře se trápící fotbalisté Humpolce s naopak rozjetým Ždírcem nad Doubravou.

Před začátkem jarní části by byl jednoznačným favoritem domácí Humpolec. Jenže ten z úvodních čtyř jarních kol uhrál pouze jediný bod. „Potřebovali bychom nějaký impuls, který by nás nastartoval. Třeba ubráněná situace, nebo vstřelený gól, to by nám hodně pomohlo,“ přiznal trenér A.F.C. Roman Veselý.

Ačkoliv se jeho celku zatím ve druhé polovině sezony moc nedaří, velké rošády v základní sestavě se čekat nedají. „Kádr máme úzký, navíc nám v neděli bude chybět vykartovaný Pešek. Moc změn tedy nebude,“ sdělil.

Naopak fotbalisté Ždírce nasbírali na jaře už devět bodů a v tabulce svého nedělního soka o jeden bod a dvě příčky předskočili. „Kvality Ždírce dobře známe. Je to velmi silný tým s útočníkem Vopršalem na hrotu. Mají silnou střední generaci, na jaře se jim daří. Věřím ale, že nás čeká dobrý zápas se šťastným koncem pro nás,“ pousmál se Veselý.

O půlhodinu později vyzve na domácí půdě divizní nováček z Pelhřimova, bojující o záchranu, pátý Havlíčkův Brod. Po minulé premiérové jarní výhře v Polné si v klubu z města rekordů a kuriozit věří na další bodový zisk.

To ostatně potvrdila také slova kormidelníka FK Maraton. „Podobně, jako jsme šli před týdnem do zápasu v Polné s cílem naplno bodovat, máme stejný plán také do souboje s Brodem,“ potvrdil kouč Pelhřimova Richard Zeman.

Pátý celek tabulky ovšem nebude snadným soustem. To ostatně potvrdila jeho předchozí remíza 1:1 s třetím Novým Městem na Moravě. A to ještě Brod přišel o výhru chvíli před koncem. „Remíza asi byla spravedlivá, ale jinak zápas moc fotbalové krásy nepobral. Byl to spíše boj,“ komentoval lodivod Slovanu Martin Slavík.

Ve stejný čas jako v Pelhřimově odstartuje také zápas ve Velké Bíteši. Zde budou usilovat o další důležité body k záchraně fotbalisté předposledních Speřic.

Ti v předchozím kole poprvé na jaře bodovali, když ve veledůležitém boji s poslední Starou Říší zvítězili těsně 1:0. „V Bíteši nás čeká těžký, ale hratelný zápas. Když se nám zadaří, můžeme zde bodovat,“ věřil kouč TJ Dálnice Jiří Holenda.

MS DIVIZE D - 20. KOLO

SOBOTA: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Břeclav (15.30).

NEDĚLE: VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Lanžhot, Zbrojovka Brno B – Líšeň B (oba 10.15), HUMPOLEC – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU (15.00), VELKÁ BÍTEŠ – SPEŘICE, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – SLAVOJ POLNÁ, PELHŘIMOV – HAVLÍČKŮV BROD, STARÁ ŘÍŠE – Tasovice (všechno 15.30).