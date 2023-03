Jasným šlágrem kola divize D byl hned na úvod jarních odvet duel brněnského Startu se Žďárem nad Sázavou. Lídr soutěže zdolal třetí tým tabulky 3:2 a potvrdil tak, že v honbě za postupem bude mít asi těžko konkurenta.

Fotbalisté Žďáru nad Sázavou soužili ve šlágru favorita, Startu nakonec podlehli 2:3. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Jedním ze dvou týmů, se kterým Start na podzim v soutěži prohrál, byl hned v premiéře Žďár (tím druhým překvapivě Stará Říše). Na Bouchalkách to skončilo 1:0, motivace brněnských fotbalistů tak byla ještě zvýšena.

Před třemi stovkami diváků vstoupili do zápasu lépe a brzy se ujali vedení. Velmi pěknou kombinaci zakončil střelou do odkryté branky Patrik Demeter. „My jsme se prvních dvacet minut hledali. Soupeř byl v nástupu lepší a korunoval to gólem po naší laciné ztrátě,“ uvedl žďárský trenér Václav Pohanka.

Jeho tým se však zlepšil a zaslouženě se dočkal vyrovnání. To zařídil z pokutového kopu Nedvěd. „Bohužel jsme si nepohlídali konec poločasu. Místo abychom drželi míč na kopačkách, tak jsme hráli zbrkle a dovolili jsme soupeři roh,“ litoval Pohanka.

Právě po něm v poslední minutě na 2:1 zvýšil Robin Demeter, a tak vedení Startu zajistila jihlavská bratrská dvojice.

Po změně stran začal aktivněji tým z Vysočiny a rýsovaly se i brankové příležitosti. „Bohužel jsme z nich dvakrát ani nezakončili. Soupeř se hledal, ale pomohla mu penalta za ruku. Musím však uznat, že byla jasná,“ sportovně přiznal Pohanka.

Jenže ani za stavu 3:1 se žďárští fotbalisté nevzdali a vstřelili kontaktní gól. „Hrálo se nahoru dolu, Start měl dvě šance, ale skórovali jsme deset minut před koncem my,“ popsal závěr Pohanka a dodal: „Bohužel soupeř prokázal v závěru třetiligové kvality, rozkouskoval hru a zápas zvládl.“

Přesto končil Žďár s hlavami nahoře. „Myslím, že zápas se musel divákům líbit. Padlo hodně gólů, škoda že to nebylo v obráceném gardu. Chtěl bych vyzdvihnout výkon rozhodčího Brázdila, za celý zápas se nedopustil velké chyby,“ dodal kormidelník žďárských fotbalistů Pohanka.