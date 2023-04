Ve velikonočním 17. kole moravskoslezské divize D čekal veledůležitý souboj na havlíčkobrodský Slovan. Pokud by doma zdolal poslední Humpolec, odskočil by mu v tabulce už na rozdíl osmi bodů.

Jelikož ze tří moravských skupin čtvrté nejvyšší soutěže letos spadne pouze jediný mančaft. znamenalo by to pro Brod takřka jistotu záchrany. A dlouho to vypadalo, že se plán fotbalistům Slovanu vydaří.

Jenže o těsné vedení 1:0 přišli v předposlední minutě zápasu. „Těžko můžeme být spokojení, když jsme byli od důležité výhry takovou chvilku,“ mračil se kormidelník Slovanu Jindřich Adamec.

Za klíčový okamžik považoval vyloučení levého beka Pavlíka v 78. minutě. „Výrazně to ovlivnilo zápas. Přišli jsme o jednoho z klíčových hráčů a museli vzadu přeskupit řady. Dostali jsme se pod tlak a v závěru inkasovali,“ postýskl si.

Nutno dodat, že vyloučení bylo skutečně sporné. Při odkopu balonu totiž řízný bek setrvačností „dojel“ útočníka Humpolce, což hlavní sudí posoudila jako faul a po druhé žluté jej poslala předčasně pod sprchy. „Ani mi to po zápasu nijak nevysvětlila. Jen řekla, že si za tím rozhodnutím stojí,“ komentoval trenér Brodu.

Současně přiznal, že měl už před zápasem z nasazení mladé rozhodčí na záchranářské krajské derby lehké obavy. „Střídačky obou týmů jsou trošku vznětlivější, navíc se hrálo o hodně. Ten tlak podle mého úplně nezvládla, ale tím rozhodně nechci házet vinu za remízu na rozhodčí,“ zdůraznil.

Na mysli měl třeba situaci předcházející vyrovnávací brance. Střídající Víšek ale nadějný brejk nevyřešil dobře. „Spíše nejhůře jak mohl. Té možnosti se zalekl a balon poslal gólmanovi do náručí. A ten okamžitě rozjel protiakci, na jejímž konci Humpolec dokázal vyrovnat. To ale není výtka na Víška, nemůžeme v takových zápasech spoléhat na osmnáctiletého dorostence,“ sdělil.

Díky zisku bodu přesto Havlíčkův Brod v divizní tabulce poskočil na jedenácté místo před Starou Říši. „Pořád se nechci bavit jen o záchraně. Bohužel ale na jaře nejsme za slušné výkony odměněni. Buď si dáme polovlastní branku, nebo přijde křivda od rozhodčího. To na týmu zanechává velké stopy,“ prozradil Adamec.

Opačné pocity než fotbalisté Havlíčkova Brodu museli mít v pátek hráči FC Žďas Žďár. Vítězství 1:0 na půdě nováčka ze Speřic jim zařídila trefa Nedvěda z předposlední minuty hry. „Těší mě, že se nám to podařilo po nacvičené standardní situaci,“ pochvaloval si kouč Žďáru Václav Pohanka.

Jeho ovečky ale mohly zápas rozhodnout daleko dříve. „Hlavně v prvním poločase jsme si vytvořili několik dobrých příležitostí,“ potvrdil žďárský lodivod.

Podobně nespokojený byl s posuzováním některých situací ze strany rozhodčích. „Speřice hrály tvrdě, řada zákroků byla hodně za hranou. Bohužel sudí nejenže nedával karty, on některé zákroky úplně nepochopitelně jen tak přecházel,“ kroutil hlavou.

V tabulce tak třetí Žďár dál ztrácí na vedoucí Start čtyři body. „Ten ale teď hraje s druhými Bohunicemi, které mají stejně bodů jako my. Třeba ztratí a my se přiblížíme,“ dodal Pohanka.