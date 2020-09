Předzápasové statistiky hovořily jasnou řečí. FC Žďas – šest kol bez porážky, atraktivní herní projev, navrch výhoda domácího prostředí. A.F.C. Humpolec – dosud bez výhry, mizerná produktivita, venku nulový.

Na hřišti bylo všechno jinak, po osmi minutách hry svítil na světelné tabuli tav 0:2. „Co k tomu dodat. Dobře jsme věděli, že Humpolec hraje pouze na brejky. Sedm lidí před vlastním vápnem, uprostřed Koloušek a vepředu rychlíci Dalík s Tomovičem. V kabině jsme na to hráče ještě znovu upozorňovali,“ popisoval trenér Žďáru Petr Nedvěd.

Jeho svěřenci však jakoby v úvodních deseti minutách na hřišti spali. „První nákop soupeře, Tomáš Trojánek na stoperu podklouzne a prohráváme. Za pár minut to samé, zničehonic tak prohráváme 0:2,“ kritizoval přístup hráčů.

Ani poločasová změna rozestavení Žďáru nepomohla. „Začali jsme dobře, jenže co je to platné, když se opakuje scénář z první půle. Tomovič nám uteče a z nulového úhlu propálí Jíchu,“ kroutil hlavou.

Všechno to, co hráče FC Žďas zdobilo v předcházejících zápasech, jakoby najednou bylo pryč. „Místo toho, abychom hru zjednodušili, chodili jsme do plných. Bylo to od nás platonické, bez invence, nápadu, ale i pohybu. Dělali jsme všechno naopak,“ mrzelo jej.

Mohlo svoji roli sehrát také podcenění neoblíbeného soupeře? „Možná ano. Hráči asi měli podvědomě v hlavách, že to opět nějak zvládneme. Jenže najednou to bylo o tři góly a nevěděli jsme, co hrát. Patří nám to, zavinili jsme si to sami,“ uznal.

Více než samotná porážka ale trenéra FC Žďas mrzelo několik zranění, které jeho hráči v neděli utrpěli. „Humpolec hrál jednoduše, ale poměrně dost agresivně. Ze zápasu tak máme zlomený nos, šití v obličeji, zlomené žebro a pohmožděný kotník. Sudí hru nechal hodně volnou,“ postýskl si Nedvěd.

Na lavičce Humpolce naopak zavládla velká radost z premiérové výhry v sezoně. „Pomohlo nám předchozí utkání se Starou Říší, které jsme herně zvládli. Samozřejmě nás ve Žďáře nakoply dva rychlé góly po brejcích. V první půli jsme podle mého byli lepším týmem, měli jsme další šance, navíc nastřelili tyč,“ pochvaloval si kormidelník Humpolce Lukáš Staněk.

Ten si všiml, že jeho svěřenci domácího favorita zaskočili. „Asi nás mohli podcenit, na druhou stranu jsem se až divil, jak dobře jsme to takticky zvládli. Když ale doma takhle rychle prohráváte o dvě branky, s tím se těžko něco dělá. Na Žďáru byla vidět určitá bezmoc,“ podotkl.

Že by se v Humpolci začalo blýskat na lepší časy? „Snad, necháme se překvapit, třeba nás to nakopne. Povzbuzení je to určitě,“ potvrdil Staněk.