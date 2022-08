Do vedení totiž šlo béčko Jihlavy po čtvrthodině hry, když využilo špatnou rozehrávku Tatranu. „Musím uznat, že zakončující Tall to krásně vyřešil. Našeho obránce posadil zasekávačkou na zem a pak už neměl problém proti gólmanovi zakončit,“ sdělil trenér Ždírce Michal Votava.

Druhá branka padla v nastaveném čase prvního dějství. Domácí obrana se nepochopitelně rozestoupila a Vítek sólem od poloviny hřiště zvýšil na rozdíl dvou branek.

Druhé dějství začalo velkým náporem fotbalistů Tatranu, kteří se dočkali snížení. Jan Novotný zakroutil balon z rohu přímo do branky Jihlavy – 1:2. Vyrovnat mohl Šrámek, ale v dobré pozici na malém vápně balon špatně trefil.

Tlak Ždírce vyzněl do ztracena a v poslední minutě zápasu přišlo definitivní rozhodnutí. Rychlý kontr do otevřené obrany zužitkoval Christodoulou – 1:3. „Myslím, že jsme si za náš výkon alespoň bod zasloužili. Kromě koncovky, která nás tentokrát stála lepší výsledek, totiž nemám klukům moc co vytknout,“ řekl Votava.

O osudu druhého krajského derby celků z Vysočiny rozhodla jediná situace z úplného úvodu zápasu. Velká Bíteš před vlastními fanoušky zdolala Starou Říši těsně 1:0.

O jediný gól zápasu se už po pár vteřinách hry postaral útočník Zdeněk Traxl. Hosté po rozehrávce ztratili míč, stoper Loup krásně vysunul Bartoše, jehož centr do velkého čtverce nekompromisně zakončil hrající asistent trenéra Velké Bíteše. „Naše vítězství bylo naprosto zasloužené, mělo však být mnohem vyšší. Měli jsme spoustu dalších šancí, hned třikrát jsme nastřelili břevno soupeřovy svatyně,“ prozradil právě Traxl.

Pouze jediná branka padla také v souboji mezi domácí Břeclaví a Havlíčkovým Brodem. Podobně jako v jarním vzájemném duelu loňského ročníku sice fotbalisté Slovanu herně rozhodně nepropadli, na bodový zisk to však bylo málo.

Ve vyrovnané první půli byli mírně aktivnější Jihomoravané, na každé straně straně však bylo k vidění po jediné vyložené příležitosti, shodně nevyužité.

Rozhodující okamžik sobotního duelu přišel tři minuty po změně stran. Gólman Slovanu podklouzl při odkopu, balon poslal jen k nohám útočníka Musila, který měl snadnou práci – 1:0.

Následný drtivý tlak hostů k ničemu nevedl. „Měli jsme snad šest nebo sedm stoprocentních tutovek, ale žádná v síti neskončila. Myslím, že bychom branku nedali, i kdyby se snad hrálo až do půlnoci,“ mračil se kouč Slovanu Jindřich Adamec.