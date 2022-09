Po vyčkávací dvacetiminutovce jako první udeřili hosté, kteří přece jen byli do té doby nebezpečnější. Ke krásné střele z vápna napřáhl ve 21. minutě Jan Novotný a míč se zatřepotal v šibenici Pelánovy svatyně.

Hosté získané pohody využili o čtyři minuty později. To se prosadil tvrdou ranou Klimeš. „Tohle byl určitě klíčový okamžik utkání,“ shodly se obě lavičky. „Dvěma pěknými góly vyvrcholila naše velmi dobrá pasáž,“ těšilo šéfa ždíreckého týmu Michala Votavu.

Až teprve potom dala o sobě vědě také Velká Bíteš. Nejdříve musela zkousnout neuznaný gól, ale snížení se dočkala krátce před pauzou. To se do protipohybu brankáře Vlčka chytře po zemi prosadil Krula. „Naše klasika, po dobré fázi inkasujeme gól do šatny,“ mrzelo Votavu.

Očekávaný nápor domácích po změně stran se však nekonal. Už po šesti minutách se totiž vyfauloval Pavel Loup. Obě žluté karty (první v 6. minutě první půle a druhá ve stejném čase druhé) inkasoval za zastavení protihráče.

Dlouhou přesilovku využil Tatran v 73. minutě. Po zaváhání bítešské obrany se dostal k míči Vopršal a gólem na 3:1 rozhodl zápas. Ani hosté však nedohráli v plném počtu, za bezohledný faul putoval pod sprchy Koutný. Jeho protihráč Šperka pak musel do nemocnice.

Oba týmy se tak za sebou srovnaly se ziskem sedmi bodů. „Potvrdilo se, že proti Ždírci se nám hraje špatně,“ mrzelo tým Velké Bíteše.

„My jsme si dali plán získat po čtyřech kolech šest bodů, takže jsme bod nad plán,“ tvrdí Votava a dodal: „Paradoxně jsme jich šest získali venku. Teď by se nám už mohlo hrát lépe, snad uděláme také radost našim fanouškům.“