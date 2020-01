„Ještě pořád mě to táhne na hřiště,“ říká zanedlouho čtyřiačtyřicetiletý tvůrce hry s obávanou levačkou.

Proč zrovna Humpolec?

Je to jednoduché, v klubu to znám, doposud jsem tam trénoval mladší dorost a zájem byl už před rokem, to jsem ale ještě působil v Rakousku. V Jihlavě, kde jsem byl doteď hrajícím asistentem trenéra béčka, jsme byli domluveni do zimy a rozešli se.

Na hřišti jste dostával minimum příležitostí, byl i to důvod, proč jste se rozhodl pro odchod?

Taky, moc jsem tam toho nenahrál, ale ono to bylo způsobené i zraněním, které jsem na začátku podzimu měl. Prostě Humpolec mi dává smysl po všech stránkách, je tu výborná parta lidí.

S výjimkou několika minut za Jihlavu B to bude poprvé, co se objevíte v Česku v amatérské soutěži, jaká jsou vaše očekávání?

Vím, že už mám určitý věk, ale co jsem si měl možnost vyzkoušet, tak když udělám dobrou zimní přípravu, mohl bych být platný. Láká mě si konec kariéry zpestřit na hřišti s mladými kluky a být zároveň prodlouženou rukou trenéra.

Cítíte se spíš ještě jako hráč, nebo už myslíte na trenérskou kariéru?

Obojí. Rád bych byl ještě hráč. Samozřejmě klukům asi budu na hřišti radit a předávat zkušenosti, zároveň už ale myslím na zadní vrátka a chci si udělat potřebnou licenci. U trénování dorostu jsem si ověřil, že mě ta práce baví. U mládeže je to navíc podpořené tím, že ten progres je vidět rychleji.

Zároveň budete i trenérem humpoleckého staršího dorostu, to asi znamená celý víkend na fotbale…

Přesně tak, víkendy budou z časového pohledu složitější. Ale fotbal mě prostě baví a tohle k tomu patří.

Máte o A-týmu přehled, nebo jdete do neznáma?

Kluky jsem v nějakých zápasech viděl, včetně Jihlavy B, kde rozhodně nebyli horším týmem a smolně prohráli. I to mi ukázalo, že kvalita tady je. Bojovnost a nasazení hráčům nechybí, jen je možná potřeba trochu zapracovat na taktických věcech. Tím ale nechci říct, že předchozí trenér tady odvedl špatnou práci, naopak. Když si vezmeme, že je to fotbal na amatérské úrovni, tak klobouk dolů.

Budete asistentem Lukáše Staňka, který předtím vedl starší dorost, jste už sehraná dvojice?

To se teprve uvidí, až bude nějaký tlak na výsledek. V dorostu nějaká krize a hrozba sestupu nebyla a lidi poznáte až ve chvíli, kdy se nedaří. Pro Lukáše je to první štace v dospělé kategorii, což nebude jednoduché, ale já věřím, že to zvládneme.

V dresu Sparty jste nechyběl na tradičním silvestrovském derby pražských S, dá se nějak úroveň divize porovnat se zápasem, kde nastupují někdejší klubové i reprezentační legendy, kterým už ale chybí rychlost?

Má to být především zápas na pohodu, to ale tentokrát neplatilo a trošku se to řezalo. Ani tenhle zápas nikdo nechce prohrát, proto je to hodně svázané taktikou, což ještě podporují velké zkušenosti aktérů. S Ivo Ulichem jsem se bavili o tom, že už se vyloženě hraje na výsledek. V divizi je to naopak méně taktické a samozřejmě i méně fotbalové.

Nelákal jste někoho z bývalých spoluhráčů do Humpolce?

(smích) To je složité, protože většina těch kluků je z Prahy.

Václav Koloušek

Narodil se 13. dubna 1976 v Mladé Boleslavi.

Kariéra: M. Boleslav, Dukla Praha, Salernitana Calcio, Fermana Calcio, Sparta Praha, Liberec, Slavia Praha, Marila Příbram, Wackel Tirol, Magna Wiener Neustadt, Zbrojovka Brno, Jihlava, SV Weitra.

Úspěchy: starty v reprezentaci, v italské a rakouské nejvyšší soutěži, mistr ligy se Spartou a Libercem.

Zajímavost: V květnu 2004 onemocněl akutní leukémií, ovšem už v listopadu 2004 boj se zákeřnou nemocí vyhrál.