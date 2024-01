Premiérový trénink absolvoval se svými novými svěřenci uplynulou neděli. „Byl to takový startovací trénink. Řekli jsme si s hráči vše potřebné a poté jsme absolvovali i společný oběd,“ přiblížil Steinhauser.

Zimní přípravu, kterou ještě naplánoval jeho předchůdce, si samozřejmě upravil. „Bude na trošku jiné bázi, než naplánoval trenér Zúbek. Přípravné zápasy, které už byly domluvené, jsem ale ponechal. Zajímavý bude střet s třetiligovou juniorkou Pardubic, ten zápas nám hodně ukáže,“ usmíval se.

Vzhledem k předchozímu dlouhému angažmá na lavičce fotbalistů rovněž divizních Tasovic, nepřišel zkušený kormidelník do neznámého prostředí. „Mužstvo Velké Bíteše jsem z těch let už trošku znal. Tehdy to bývaly vyrovnané a urputné souboje, v nichž mívaly Tasovice navrch,“ připomněl.

Také během uplynulého podzimu Steinhauser zavítal na některé duely svého nového působiště. „Mančaft jsem dvakrát viděl v akci. Bíteš má velice dobré hráče, perspektiva tu rozhodně je. Předváděli technický, pro oko diváka velice dobrý fotbal. Nechci sice hodnotit práci či strategii pana Zúbka, ale rozhodně tu odvedl velký kus práce, za který mu patří poděkování. Na to bych chtěl navázat, tedy hrát fotbal, který bude lahodit oku diváka a přitom sbírat body,“ předestřel.

Velkým problémem, který by ve Velké Bíteši rozhodně chtěli změnit, byly na podzim domácí zápasy. Jediná výhra před vlastními fanoušky, to rozhodně není příliš pozitivní bilance.

Nový kouč si to dobře uvědomuje. „Domácí duely jsou pokaždé základem. Pokud na nás budou fanoušci chodit, přál bych si, aby jich bylo co nejvíce, je potřeba doma co nejvíce vyhrávat. Proč se to na podzim příliš nedařilo, ale nevím,“ krčil rameny Steinhauser.

Jedinou novou tváří v kádru je Pavel Král, který přišel na zkoušku z Rosic. Opačným směrem zamířil Dominik Moučka. V kádru chybí bratři Pokorní, kterým skončilo hostování z Ráječka, pokračovat nebude ani Tomáš Srba. Sportovní činnost se rozhodl přerušit Marek Zúbek.

Budou ještě další změny? „Vedením jsem byl ujištěný, že žádné další odchody nebudou. Samozřejmě ale nikdy nemůžeme dopředu cokoliv předjímat. V každém případě ale nyní stojí všichni hráči z kádru na stejné startovní čáře,“ zdůraznil.

Konkrétní cíle v podobě umístění si pro jarní část trenér Bíteše nestanovil. „Rád bych stabilizoval mužstvo. Chceme hrát v klidném středu tabulky, zapracovat na domácích utkáních a posunout se bodově výš,“ nastínil.

Logicky nejprestižnějším utkáním bude pro kouče Velké Bíteše šesté jarní kolo, kdy se svými svěřenci zamíří do Tasovic. „Určitě to pro mě bude velice motivační duel. S hráči, vedením i diváky jsem toho v Tasovicích hodně prožil, snad to bude pěkný zápas,“ usmál se Steinhauser.