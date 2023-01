Marku, uplynulý podzim pro asi byl jako z říše snů?

Dá se to tak říci. Myslím, že všechno vyšlo až nad míru. Vůbec jsem nepočítal s tím, že bych za půlku sezony mohl vstřelit tolik gólů.

Zažil jste už v minulosti podobně úspěšné období?

Tolik branek jsem nikdy nedal. Deset či jedenáct gólů jsem občas měl, ale za celou sezonu, ne po její polovině.

Kterou z těch jedenácti tref si okamžitě vybavíte tím, že byla jiná než ostatní?

Asi tu proti Tasovicím. Balon šel do tyčky, od níž mě doslova trefil do hlavy a skončil v síti. Vzhledem k mé výšce navíc moc gólů hlavou nedávám. I kluci se téhle trefě docela nasmáli.

Počítám, že vás střelecká potence musela v kabině něco stát…

To ano, ale mám takový pocit, že mě to ještě něco stát bude. (smích)

Dařilo se ale i celému týmu. Čím to, že po loňské nemastné neslané sezoně jste po podzimu třetí?

Myslím, že jsme si celkově sedli jako kolektiv, táhneme za jeden provaz. Jsem rád, že se daří celému týmu. Mé branky byly už jen pomyslnou třešničkou na dortu.

Asi vám hodně pomohl vstup do sezony, když jste doma na úvod zdolali favorizovaný Start Brno?

Ta výhra nám dodala zdravé sebevědomí. Dokázali jsme si totiž, že můžeme hrát s kýmkoliv, protože o Startu všichni ví, že mají ambice postoupit do třetí ligy. Pro nás to bylo takové správné nakopnutí do sezony.

Jedinou branku zápasu jste tehdy chvíli před koncem vstřelil vy. Bylo to tedy pomyslné nakopnutí i pro vás osobně?

Asi ano, i mě myslím ten zápas a vstřelená branka pomohly.

Hádat, který zápas vám nejvíce vyšel, na který budete dlouho vzpomínat, asi nebude příliš těžké, že?

Samozřejmě. Čtyři branky při domácí výhře 5:0 proti Speřicím, to se člověku nepoštěstí každý den. Myslím, že to už se mi jen tak někdy zopakovat nepodaří. Ale cenil jsem si také skalpu Startu Brno a Lanžhotu.

Nezačaly na vás týmy soupeřů nasazovat osobní bránění?

Nezaznamenal jsem, že by na mě byl někdo nasazený, že by bránil čistě jen mě. Ale potěšilo mě, když mi po pohárovém utkání s Jihlavou její trenér Kameník řekl, že svým hráčům pouštěl před zápasem video, kde je přímo na mě upozorňoval.

Neobjevila se po tak skvělé půlsezoně na stole nabídka z vyšší soutěže?

Nějaké nabídky jsem měl, ze třetí ligy a také z divize. Nepřemýšlím ale tak, že bych po polovině sezony někam odcházel. Na sto procent zůstanu i na jaře ve Žďáře.

V příštím týdnu zahájíte zimní přípravu. Patříte k těm fotbalistům, co jim moc nemusí, nebo vám naopak nevadí?

Já jsem ten typ, co přípravy nemá moc rád, je to pro mě hrozně dlouhé období. Jsem rád, když už je to za námi a hraje se naostro.

S jakými cíli, osobními i týmovými, půjdete do jarních odvet?

Žádnou střeleckou metu si nedávám, ale rád bych se pokusil udržet postavení nejlepšího střelce soutěže. Pokud jde o tým, nechceme dát vedoucímu Startu Brno nic zadarmo, chceme je potrápit. Dobře ale víme, že jsme si na sebe na podzim upletli pořádný bič. (smích)