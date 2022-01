První polovina letošního divizního ročníku fotbalistům Humpolce vyšla, přesto došlo ke změně na trenérském můstku. Vedení klubu týden před vánočními svátky odvolalo Lukáše Staňka, místo něhož k týmu angažovalo Romana Veselého. „Vedení klubu nějak rozhodlo, plně jsem to respektoval,“ sdělil v rozhovoru pro Deník Lukáš Staněk.

Lukáši, proč jste zničehonic v Humpolce skončil?

Měl jsem zde určitý personální problém, který se ale netýkal hráčů. Jsou lidé, s nimiž pracovat chci, ale také takoví, s nimiž dělat nechci. Vedení o tom vědělo, diskutoval jsem o tom také v kabině, protože ta je u mě na prvním místě.

Jak se k tomu stavěli hráči?

Jejich postoj byl ve směru k mé osobě kladný. Vedení oddílu to ovšem vyhodnotilo jinak.

Dá se tedy říci, že vaše další případné setrvání u mužstva bylo vlastně padesát na padesát?

Ve své podstatě ano. Jiná možnost, než že skončím já, nebo ten druhý člověk, nebyla. Konkrétnější ale být nechci.

Jak budete na ty dva roky u mužů Humpolce vzpomínat?

Bylo to pro mě velká škola, protože do té doby jsem vedl jen mládežnické celky. Těší mě, že jsem tu možnost dostal. Určitě jsem si z toho něco vzal i do budoucna. Na všechny hráče budu určitě vzpomínat jen v dobrém.

Vinou covidu jste s Humpolcem odehrál jen dva podzimy, ten předloňský navíc ne celý. Tehdy jste za osm kol získali jen pět bodů…

Body hovoří za vše, těch bylo málo. Je ale otázkou, co by se tehdy dělo v dalších pěti kolech. Na týmy v tabulce nad námi jsme neměli velkou ztrátu.

Zato uplynulý podzim vám vyšel na výbornou. Byl na týmu vidět postupný progres?

Myslím, že kabina mi věřila, kluci si za tím šli, příkladně bojovali. Navíc ti hráči fotbal hrát umí. Zisk šestnácti bodů byl výborným výsledkem.

S dosaženými sportovními výsledky vám vedení klubu vyjádřilo spokojenost?

V globálu asi ano, spokojení byli. Nicméně jsem si občas vyslechl, že tam se měl zápas zvládnout lépe, jinde jsme měli dát více gólů…

Je pro vás i taková zkušenost cennou?

Jeden můj kolega trenér mi kdysi řekl, ve fotbale nikomu nevěř. Musím uznat, že je to pravda. Když někdo něco říká, nemusí to také znamenat, že se tomu dá věřit.

Kam povedou vaše další fotbalové kroky?

Momentálně mi fotbal nechybí, žádné angažmá si nehledám. Pokud nějaká nabídka přijde, rád ji zvážím. Nyní si ale budu užívat volných víkendů.

Vrátil byste se znovu k mládeži, nebo už přijmete angažmá jen u mužů?

To je složité, ale upřímně přiznám, že bych asi chtěl zůstat u mužů. Tím ale neříkám, že k mládeži už nikdy nepůjdu. Vždy záleží na nabídce.

VÁCLAV DUBEN, prezident A.F.C Humpolec

Lukáš Staněk odvedl v Humpolci velmi dobrou práci, u dorostu a pak také i u mužů. Do jeho práce u nich ale zasáhl covid, proto nemohl úplně ukázat, co všechno v něm je. Po sportovní stránce bylo vše v pořádku, hlavně na podzim splnil naše cíle. Poté ale zasedl výbor klubu, který měl na některé věci jiný názor. Proto došlo k ukončení naší vzájemné spolupráce. Za odvedené služby, u dorostu i u mužů, chci Lukášovi poděkovat.