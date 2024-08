Hlavně v případě Polné to platí dvojnásob. „Nebyla to vydařená příprava. Ani v jednom přípravném utkání jsme nebyli kompletní, sestavu jsme těžko lepili. Do týmu přišli noví kluci, takže bude chvíli trvat, než si všechno sedne. K ideálu má naše hra hodně daleko,“ neskrýval kouč Polné Lukáš Adamec.

Po odchodu klíčového tria Labaran, Kazlou a Žila nemají v klubu z Jihlavska přehnané ambice. „Hlavním cílem je záchrana, to je fakt. Důležité bude, aby nám neutekl začátek ročníku, ideálně bychom se chtěli pohybovat v podobných vodách jako loni. Víme ale, že to bude těžké,“ uvědomoval si.

Na stadionu Vrchoviny vsadí Slavoj především na defenzivu. „Pokusíme se překvapit a uhrát nějaký ten bod. V našem momentálním rozpoložení to není jednoduchý úkol, ale do obrany už bychom měli mít k dispozici všechny klíčové hráče. Musíme vyjít ze zodpovědné defenzivy,“ potvrdil Adamec.

Zajímavý duel bude v sobotním dopoledni od 10.15 k vidění v Havlíčkově Brodě. Domácí Slovan se utká s Humpolcem a bude chtít navázat na dobrý výkon z předkola MOL Cupu proti třetiligovým Rosicím.

Těm sice až po penaltovém rozstřelu Brod podlehl, ale naznačil své možnosti. „Pokud se nám podaří takové výkony přenést do ligové sezóny, bude to super. Za perfektní přístup musím všechny hráče pochválit," liboval si havlíčkobrodský trenér Martin Slavík.

V neděli dojde na okresní derby. Od 10.15 přivítají fotbalisté Velkého Meziříčí tradičního rivala ze Žďáru na Sázavou. Ten si zvedl sebevědomí v pohárovém utkání, v němž smetl třetiligové Blansko po sebevědomém výkonu 5:1.

S prázdnou se hráči FC Žďas nechtějí vracet ani z Meziříčí. „Očekávám vyrovnaný duel, který bude mít určitě dobrou atmosféru před solidní návštěvou. Úvodní zápas sezony bývá pokaždé trošku specifický, nikdo nehodlá do sezony špatně vstoupit. Chceme rozhodně bodovat,“ naznačil kormidelník Žďáru Václav Pohanka.

4. MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA, SKUPINA D – 1. KOLO

PÁTEK: NOVÉ MĚSTO N. M. - SLAVOJ POLNÁ (18.00).

SOBOTA: HAVLÍČKŮV BROD – HUMPOLEC, Kuřim – Bohunice, SPEŘICE – VELKÁ BÍTEŠ (vše 10.15), Břeclav – FŠ TŘEBÍČ (17.00).

NEDĚLE: VELKÉ MEZIŘÍČÍ – ŽĎÁR N. S. (10.15), ŽDÍREC N. D. - Líšeň B, Tasovice – Lanžhot (oba 17.00).