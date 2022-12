Ten neskrýval, že bodový počin očekával od svých oveček bohatší. „Nepodařila se nám některá utkání, která jsme bodově zvládnout měli. Třeba doma s Bystřicí nebo hned ve druhém kole proti Havlíčkovu Brodu. Byli jsme tehdy ale v nekomfortní situaci, kdy jsme ještě mančaft tvořili,“ popisoval.

Nemluvil do větru, kádr z jara předešlého ročníku prošel velkými změnami. „Ono to chce nějaký čas, aby si na sebe hráči zvykli. Vždyť někteří se viděli poprvé až při mistrovském utkání. Takže jsme se trošku chytili až při utkání ve Žďáře ve třetím kole, do té doby jsme se hledali. Předsezónní přípravná utkání tentokrát nesplnila funkci, kterou by měla,“ neskrýval Staněk.

Bota tlačila celek z Jihlavska nejvíce na hrotu útoku. „Chybí nám tam typ hráče, který umí hrát pod tlakem. To znamená podržet balon, uhrát aut, nebo se nechat faulovat. Jakmile jsme byli pod tlakem, chyběl nám takový typ dvakrát tolik,“ postýskl si.

Pro druhou polovinu sezony tak mají o hlavní prioritě v posílení kádru ve Staré Říši jasno. „Pracujeme na tom, ale sehnat kvalitního hroťáka je problém. Každý klub si navíc takové hráče hýčká,“ připomněl.

Na podzim zaznamenali fotbalisté Staré Říše pouze dvě výhry. Paradoxně však, stejně jako Žďár, dokázali zdolat lídra tabulky. „Hráči Startu nás ale asi trošku podcenili, měli jsme štěstí. Mně se nejvíce zamlouvalo utkání s Lanžhotem, kde jsme z 0:2 dokázali vyrovnat a měli možnosti i zápas otočit,“ chválil svěřence Staněk.

Čtvrtá nejvyšší soutěž je podle jeho slov stále více ofenzivnější. „Nemyslím, že by to bylo jen v tom, že letos padá ze tří skupin divize jediný mančaft. Pořád se o něco hraje, majitele to stojí peníze, na stadionech jsou diváci… Navíc postupně dorůstají ročníky, kde už byla jiná koncepce mládeže. Více se rozvíjely improvizace a volnost hráčů, není to už tak strojené, jak učili hrát fotbal nás,“ pousmál se.

Na jaře by chtěli ve Staré Říši mít vyšší ambice, než je „jenom“ bezproblémová záchrana. „Chceme hned od začátku pravidelně bodovat, abychom se nedostali do nějakého stresu. Navíc každý chce vyhrávat a lépe se vždy pracuje s týmem, který má výsledky, než s tím, který neustále prohrává. Hodláme navíc dělat radost našim výborným fanouškům, kteří chodí na každý zápas a jsou úžasní,“ dodal Staněk.