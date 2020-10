Humpolečtí získali jen pět bodů. Na druhou stranu jejich forma pomalu rostla. Na předčasné stopce tak nevydělali. „Herně jsme se zvedali. Povedlo se nám po dobrém výkonu porazit Žďár nad Sázavou. S Hodonínem jsme sice prohráli, ale herně to nebylo špatné,“ potěšilo kouče.

Na druhou stranu nelze říci, že by jeho tým na dané situaci vyloženě prodělal. Karantény a početná marodka mu stopla zápasový režim ještě o čtrnáct dnů dříve. Nedošlo na zápasy s béčkem Zbrojovky Brno a možná existenční duel proti Polné. „Měli jsme v tu chvíli hodně zraněných. Takže na druhou stranu není čeho litovat,“ přitakal Lukáš Staněk.

I proto v období před definitivní fotbalovou tečkou upravoval tréninkový režim. Humpolec týden netrénoval vůbec. „Minulý týden jsme už zase trénovali. Byli jsme v úterý a ve středu. Pak jsme si popřáli hezké svátky a rozešli jsme se,“ konstatoval s trochou nadsázky a i hořce.

Ať bude vývoj omezujících opatření pro sportovní tréninky jakýkoliv, v Humpolci už do konce roku zůstanou spíše v klidovém režimu. „Nepočítám s tím, že zahájíme přípravu na jaro dříve,“ informoval trenér a dodal: „O tom bychom uvažovali, kdyby svaz posunul začátek jarní části. Pak bychom to museli posunout, abychom byli dobře nachastáni na jaro.“

Právě v jarních měsících bude fotbalu více než dost. Humpolec v nich bude muset stihnout osmnáct zápasů. Pro klub, v němž se hraje a trénuje až po práci, to nebude vůbec malé sousto. „Nechci se vymlouvat, protože v podobné situaci budou i naši soupeři. Budeme se s tím muset nějak poprat. Lehké to ale nebude. Máme dost hráčů, kteří v práci směnují. Pak jsou tu takoví, kteří jsou přes týden pryč a do Humpolce se vracejí až v pátek,“ naznačil obtíže. Východisko z nich vidí v jediném možném. „Budou se nám muset vyhýbat zranění. Nemáme tolik hráčů.“

Z kabiny snad nikdo během dlouhé zimy nezmizí. Podivná sezona nikoho neotrávila do té míry, že by chtěl s fotbalem jako takovým skončit. „Od nikoho nemám takový signál,“ potvrdil Lukáš Staněk. Přijít by neměl ani o špílmachra s reprezentační minulostí Václava Kolouška. „Vašek je takový, že by to řekl dopředu. Proto s ním i nadále počítám,“ deklaroval.